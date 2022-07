Vie des partis : le MPP à la loupe

Le Bureau politique national (BPN) du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a tenu, samedi 16 juillet 2022 à Ouagadougou, sa deuxième session ordinaire de l’année afin de plancher sur la vie du parti.

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) s’est inscrit dans une dynamique d’introspection afin de relever les défis du moment, depuis son éviction du pouvoir à la suite du coup d’Etat du 24 janvier 2022.

A cet effet, son Bureau politique national (BPN) s’est réuni, le samedi 16 juillet 2022, à Ouagadougou, pour sa deuxième session ordinaire. Présidée par le président du parti, Alassane Bala Sakandé, cette rencontre a eu pour ordre du jour l’examen et l’adoption d’un rapport sur la vie du parti et sur la situation nationale. Ce rapport a été rédigé par le Bureau exécutif national (BEN) et transmis au BPN. La session qui se tient dans un contexte aggravé de la situation nationale marquée par la recrudescence des attaques terroristes n’a pas permis à bon nombre des membres du BPN, selon Alassane Bala Sakandé, de répondre présents. « Ce rapport contient, à la fois, les activités de notre parti, depuis le congrès de septembre, les activités passées avant et après le coup d’Etat », a-t-il laissé entendre. Il a ajouté que les conclusions de ce rapport qui seront soumises à l’appréciation de l’ensemble du BPN relèvent certaines frustrations à tous les niveaux, à savoir les membres du BPN, le bureau exécutif, les militants, les responsables des structures, les femmes et les jeunes.

« Frustrations accumulées »

« Cette expression des frustrations accumulées aujourd’hui est venue au moment où je suis le président du parti. Donc, au nom de mes prédécesseurs, au nom de l’actuelle direction, je tiens à reconnaitre nos erreurs et à demander pardon à l’ensemble des militants », a affirmé M. Sakandé. C’est pourquoi, il a demandé aux participants à cette session de se parler en toute simplicité, s’écouter car, a-t-il souligné, il est question de la vie du parti. Laquelle, de son point de vue, doit être au-dessus de toute autre considération. A l’issue de la session, le président du MPP s’est dit satisfait des résultats auxquels sont parvenus les membres du BPN. « Nous ressortons satisfaits et ragaillardis par rapport à la cohésion, à l’unité, à ce que nous avons entendu comme suggestions, critiques constructives de la part de nos camarades.

Ce qui est important ici, c’est que nous puissions regarder dans la même direction pour faire en sorte que ce parti puisse rester à flot », a-t-il declaré. Réagissant sur les appels à sa démission, Alassane Bala Sakandé a indiqué qu’il s’agit de manœuvre de certaines personnes qui ne sont pas connues du parti. « Je ne suis pas de ceux qui sont derrière des tracs et qui font de l’usurpation de titre. Je suis prêt pour qu’on s’asseye pour échanger, mais pas de cette manière », a souligné M. Sakandé.

Soumaïla BONKOUNGOU

& Bachirou SAWADOGO (Stagiaire)