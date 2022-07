Le leadership du Rwanda en Afrique a encore payé. Le Conseil exécutif de l’Union africaine a choisi le pays de Paul Kagamé pour abriter le siège de l’Agence africaine des médicaments (AMA).

La Tunisie et l’Algérie étaient aussi candidats pour abriter le siège de l’AMA. Selon l’UA, l’AMA a pour objectif de renforcer les capacités des États et des Communautés économiques régionales à mieux réglementer les produits médicaux, dans le but d’un accès facile et efficace en faveur des populations.

AK