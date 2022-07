Sommet de Djeddah sur la sécurité et le développement : Le Conseil de coopération du Golfe et les États-Unis renforcent leur coopération

Ceci est une déclaration conjointes du sommet des États du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et des États-Unis d’Amérique. Entre autres, les participants ont pris l’engagement de coopérer conjointement pour renforcer les efforts de relance économique mondiale, faire face aux répercussions économiques causées par la pandémie et la guerre en Ukraine…

1. Sur l’invitation du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, roi du Royaume d’Arabie saoudite, les dirigeants des États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et des États-Unis se sont réunis aujourd’hui à Djeddah, Arabie Saoudite. Les dirigeants ont noté les précédents sommets États-Unis-CCG qui se sont tenus le 14 mai 2015 à Camp David, et les 21 avril 2016 et 21 mai 2017 à Riyad. Ils ont réaffirmé l’importance stratégique des liens historiques entre leurs pays et leur engagement commun à s’appuyer sur les réalisations des sommets précédents pour renforcer la coopération, la coordination et la consultation dans tous les domaines.

2. Ils ont affirmé leur engagement à coopérer conjointement pour renforcer les efforts de relance économique mondiale, faire face aux répercussions économiques causées par la pandémie et la guerre en Ukraine, assurer la résilience des chaînes d’approvisionnement et la sécurité des approvisionnements alimentaires et énergétiques, développer des sources d’énergie propres et les technologies, et aider les pays dans le besoin en aidant à répondre à leurs besoins humanitaires et de secours.

3. Dans ce contexte, les États-Unis ont salué la décision du Groupe de coordination arabe (GCA), qui comprend dix institutions financières de développement arabes et nationales spécialisées, de fournir un minimum de 10 milliards de dollars américains en réponse aux défis de la sécurité alimentaire aux niveaux régional et international, conformément aux objectifs de la feuille de route pour la sécurité alimentaire mondiale dirigée par les États-Unis. Les dirigeants ont également salué l’annonce par les États-Unis d’un milliard de dollars d’aide humanitaire et de sécurité alimentaire à court et à long terme pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

4. Les dirigeants ont reconnu les efforts continus de l’OPEP+ pour stabiliser le marché mondial du pétrole dans l’intérêt des consommateurs, des producteurs et soutenir la croissance économique. Ils ont salué l’annonce récente des membres de l’OPEP+ d’augmenter l’offre au cours des mois de juillet et août, et ont salué le rôle de premier plan du Royaume d’Arabie saoudite dans la recherche d’un consensus entre les membres de l’OPEP+.

5. Le président Biden s’est félicité de l’annonce selon laquelle certains partenaires du CCG prévoient d’investir un total de 3 milliards de dollars dans des projets qui s’alignent sur les objectifs du Partenariat américain pour l’infrastructure et l’investissement mondiaux (PGII) d’investir dans des infrastructures essentielles dans les pays à revenu faible et intermédiaire, y compris en investissant dans des projets qui font progresser la sécurité climatique et énergétique et la connectivité numérique, et qui renforcent et diversifient les chaînes d’approvisionnement mondiales.

6. Le président Biden a exprimé sa gratitude pour la promesse des pays du CCG de fournir 100 millions de dollars au réseau hospitalier d’Al-Qods-Est, qui fournit des soins de santé vitaux aux Palestiniens en Cisjordanie, à Gaza et à Al Qods-Est.

7. Les dirigeants ont affirmé leur engagement commun à préserver la sécurité et la stabilité régionales, à soutenir la diplomatie dans le but de la désescalade régionale, à approfondir leur coopération régionale en matière de défense, de sécurité et de renseignement, et à garantir la liberté et la sécurité des voies navigables. Dans ce contexte, les dirigeants des États membres du CCG ont salué l’affirmation par le président Biden de l’engagement des États-Unis envers leur partenariat stratégique avec les États membres du CCG, et qu’ils sont prêts à travailler conjointement avec leurs partenaires du CCG pour dissuader et confronter toutes les menaces contre leur sécurité, ainsi que contre les menaces contre les voies navigables vitales, en particulier le détroit d’Ormuz et le Bab Al-Mandab.

8. Les dirigeants ont affirmé leur soutien pour garantir que la région du Golfe arabe soit exempte de toutes les armes de destruction massive, soulignant la centralité des efforts diplomatiques pour empêcher l’Iran de développer une arme nucléaire, et pour faire face au terrorisme et à toutes les activités qui menacent la sécurité et la stabilité.

9. Les dirigeants ont salué la coopération en cours entre les États membres du CCG et les États-Unis pour promouvoir la sécurité et la stabilité de la région et de ses voies navigables. Ils ont affirmé leur volonté de coopérer et de se coordonner entre leurs pays pour renforcer leurs capacités de défense et de dissuasion conjointes contre la menace croissante que représente la prolifération des systèmes aériens sans pilote et des missiles de croisière, ainsi que contre l’armement des milices et groupes armés terroristes, y compris dans violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

10. Les dirigeants ont discuté de divers moyens d’améliorer leur coopération conjointe visant à renforcer la dissuasion et les capacités de défense des États membres du CCG, ainsi que l’amélioration de l’intégration et de l’interopérabilité dans leurs défenses aériennes et antimissiles et leurs capacités de sécurité maritime, ainsi que les systèmes d’alerte précoce et le partage d’informations.

11. Les dirigeants se sont félicités de la création de la Force opérationnelle combinée 153 et de la Force opérationnelle 59, qui renforceront la coordination de la défense conjointe entre les États membres du CCG et le Commandement central américain afin de mieux surveiller les menaces maritimes et d’améliorer les défenses navales en utilisant les dernières technologies et systèmes.

12. Les dirigeants ont affirmé leur volonté de continuer à organiser chaque année le sommet États-Unis-CCG.

Source : www.spa.gov.sa