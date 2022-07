CAF : Les Fédérations nigériane et béninoise veulent organiser la CAN 2025 en cas de défaillance de la Guinée

L’organisation de la CAN 2025 a été confiée à la Guinée. Mais le pays est secoué par une crise politico-militaire et n’arrive pas à remplir le cahier des charges de la Confédération Africaine de Football (CAF), a fait savoir le président de la Fédération nigériane de football(NFF) et membre du comité exécutif de la CAF, Amaju Pinnick.

Selon Senenews et SportAfrique, la CAF doute réellement des capacités de la Guinée à organiser la compétition.

En cas de retrait de l’organisation à la Guinée, le Nigeria se porte, selon le président de la NFF, candidat pour organiser la CAN 2025 conjointement avec son voisin, le Bénin.

AK