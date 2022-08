Lutte contre le terrorisme : le COTN sollicite l’accompagnement de l’ALT

Le bureau de l’Assemblée législative de Transition (ALT) sous la conduite de son président, Aboubacar Toguyeni a eu une séance de travail avec l’équipe du centre intégré du Commandement des opérations du théâtre national (COTN) autour de la situation sécuritaire du pays, le mardi 2 août 2022, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités opérationnelles, le Commandement des opérations du théâtre national (COTN) échange avec les responsables des institutions du pays. C’est dans cette dynamique qu’il a eu une séance de travail avec les membres du bureau de l’Assemblée législative de Transition (ALT), le mardi 2 août 2022, à Ouagadougou. Les travaux ont été présidés par le président de l’ALT, Aboubacar Toguyeni. A l’issue des travaux, le commandant du COTN, le lieutenant-colonel, Yves Didier Bamouni, a confié que la rencontre s’est articulée autour de la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina, les activités du COTN et les perspectives opérationnelles du moment. Pour ce qui est de la situation sécuritaire, il a fait savoir que la situation est marquée par des attaques avec des conséquences sur les populations civiles, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et sur les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Malgré ce contexte difficile, a-t-il dit, les FDS restent mobilisées.

« Les FDS restent toujours engagées à travers des opérations nationales et conjointes avec les forces partenaires à travers des opérations d’opportunités », a laissé entendre le commandant du COTN. Par ailleurs, il a expliqué que l’objectif de ces opérations de ciblage est de mettre hors d’état de nuire les groupes armés terroristes qui endeuillent les populations. De même, il a indiqué que dans le but d’être efficace dans ses opérations, le COTN compte sur l’accompagnement de l’Assemblée législative de Transition. « Nous avons demandé à l’Assemblée de nous soutenir dans la mesure où c’est elle qui vote le budget, consent l’impôt et contrôle l’action du gouvernement », a-t-il affirmé. Le commandant du COTN, Yves Didier Bamouni, a également sollicité l’ALT d’être son porte-voix auprès des populations. Car, a-t-il signifié, l’ALT représente un bon relais qui peut engager les populations dans cette lutte collective contre les groupes armés. « Nous restons convaincus que c’est ensemble avec les populations que nous allons gagner », a estimé le lieutenant-colonel, Yves Didier Bamouni.

Dô DAO Irène

Jasmine YAO (Stagiaires)