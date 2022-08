Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : Création de formations militaires dans certaines provinces. (Conseil des ministres).

Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : A sa sortie du conseil des ministres de ce mercredi 10 août 2022, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo a fait savoir que dans sa dynamique de montée en puissance et surtout de mettre en application sa stratégie de maillage territoriale, l’armée met en place un plan qui va lui permettre de renforcer sa présence dans certaines localités et surtout d’être plus efficace et proche des populations.

« Il y aura dans les jours, les semaines, les mois à venir, la création de formations militaires dans certaines provinces, le repositionnement de bataillons suivant une meilleure prise en compte de maillage territoriale, la délocalisation et la relocalisation de certaines unités pour garantir une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme et surtout apporter la quiétude à nos populations dans les zones rurales et péri-urbaines », a-t-il précisé

Sidwaya.info