Dori : L’agence de la Banque Commerciale du Burkina momentanée fermée

L’agence de la Banque Commerciale du Burkina (BCB) de la ville de Dori, chef-lieu de la région du Sahel a fermé « pour des contraintes techniques », selon une affiche dans les locaux de l’agence.

Les usagers de la Banque commerciale du Burkina (BCB) de la ville de Dori ont appris la fermeture momentanée de l’agence qui dessert cette ville par le biais d’un avis affiché au niveau de la représentation régionale de la banque.

« Soumis à différentes contraintes techniques, votre agence de Dori est momentanément fermée. Des dispositions sont prises pour assurer un service minimum », lit-on notamment sur l’affiche.

S’excusant pour les désagréments liés à cette décision, la banque rassure néanmoins ses clients à propos de la fonctionnalité du distributeur automatique. « Notre produit wallet to bank et bank to wallet est également fonctionnel », souligne la BCB.

La fermeture de l’agence BCB alimente les conjectures Dori en lien avec la crise sécuritaire. Des supputations renforcées par la situation de pénurie d’eau, de carburant et d’électricité que connaît le chef-lieu de la région du Sahel depuis plus d’une semaine.

Ali Mamoudou Maiga

Aib/Seno