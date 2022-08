Le bulletin mensuel d’information de l’armée sur la période du 15 juillet au 15 août 2022 rendu public ce vendredi 19 août par la Direction de la communication et des relations publiques des armées (DCRPA), il est noté une « amélioration des capacités de ciblage et d’intervention des FDS » qui a permis d’engager un processus de reprise du contrôle de certains grands axes. Aussi, a-t-il été constaté des retours progressifs de populations dans certaines zones comme Nagaré, Thiou et Seytenga, tout comme des départs de populations pour des raisons sécuritaires dans des zones comme Bourasso ou Namissiguima.

L’on apprend également que les actions de ciblage de groupes armés terroristes et de riposte aux attaques terroristes ont permis de neutraliser une centaine de terroristes avec malheureusement la perte de 4 militaires et 9 VDP tombés les armes à la main.

C’est le cas par exemple à Kelbo où l’armée annonce avoir abattu au moins 50 terroristes le 25 juillet 2022 dans la riposte suite à une tentative d’attaque du détachement militaire de la localité. Des véhicules pickup, une trentaine de motos et d’importantes quantités d’armement ont été récupérés.

« D’autres opérations de ciblage, conduites dans les régions du Nord, de l’Est, du Centre est, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun et du Centre ouest ont permis de neutraliser une trentaine de terroristes, détruire des bases logistiques dont le camion-citerne enlevé dernièrement dans la zone de Nouna, et interpeller plusieurs informateurs et logisticiens terroristes », indique le bulletin d’information.

De façon générale, l’armée dit avoir constaté sur la période du 15 juillet au 15 août 2022, une diminution du nombre d’incidents à caractère terroriste ainsi qu’une baisse du nombre de victimes civiles comparativement au mois écoulé. Et de préciser que les FDS poursuivent inlassablement leurs efforts pour consolider les acquis dans les zones où la vie reprend progressivement tout en intensifiant les opérations militaires dans les zones sous forte pression terroriste.

Sidwaya.info

Source : bulletin mensuel d’information de l’armée