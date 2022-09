Traité sur l’interdiction des armes nucléaires: Le Burkina rejoint les pays signataires

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba a signé, le jeudi 22 septembre 2022 à New York (Etats-Unis), le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), conformément à son article 13, est ouvert à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à compter du 20 septembre 2017. A l’instar de plusieurs pays avant lui, le Burkina Faso vient de franchir le pas en devenant à son tour l’un des pays signataires du traité. La cérémonie de signature est intervenue, le jeudi 22 septembre 2022 à New York, aux Etats-Unis. « Ce traité ambitionne d’instaurer un monde épris de paix, sans nucléaire où il fera bon vivre sans aucune menace nucléaire. A ce jour, plusieurs dizaines pays ont signé ce traité. Aujourd’hui, il y a eu de nouveaux adhérents et qui vient porter le nombre à un chiffre plus élevé. Et en termes de ratification, 66 Etats l’ont ratifié donc 13 Etats africains », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba. Et le Burkina Faso qui aspire, a-t-elle poursuivi, à un monde paisible, pacifique, et dépourvu d’armes nucléaires a jugé opportun de faire ce grand pas pour s’inscrire sur la liste des Etats qui ont pris cet engagement. A écouter la ministre, il y a aussi possibilité, pour les Etats qui ont déjà des armes nucléaires, de reconversion afin d’utiliser le nucléaire à des fins pacifiques et de développement… Le Traité a été adopté le 7 juillet 2017 par la Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète, qui a eu lieu à New York du 27 au 31 mars et du 15 juin au 7 juillet 2017. Le TIAN est un traité international des Nations unies visant à interdire les armes nucléaires dans le monde. Les États parties au TIAN s’interdisent la mise au point, l’essai, la production, le stockage, le transfert, l’utilisation et la menace de l’utilisation d’armes nucléaires, en raison des conséquences humanitaires catastrophiques qu’entraînerait leur utilisation. Pour les États dotés d’armes nucléaires y adhérant, le TIAN prévoit un processus assorti d’un calendrier, conduisant à l’élimination vérifiée et irréversible de leur programme d’armes nucléaires.

Aubin NANA

A New York (Etats Unis)