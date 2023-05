2è édition du prix Africa Young Innovators for Health: Jeunes entrepreneurs innovateurs à vos marques

Le programme de l’IFPMA et de Speak Up Africa, ont lancé à travers une conférence de presse tenue en ligne, le 22 mai 2023, la 2è édition du prix Africa Young Innovators for Health, (le prix des jeunes innovateurs africains pour la santé).

La 2e édition du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé est lancée. C’était lors d’une conférence de presse animée par Mme le Pr Awa Marie Coll-Seck, ministre d’Etat du Sénégal, Greg Perry de l’IFPMA ,Yacine Djibo, directeur exécutif, Speak Up Africa et un ancien lauréat du prix, Conrad Tankou. Les différents intervenants ont montré l’importance de ce prix pour apporter des solutions innovantes dans le domaine de la santé surtout dans la réalisation de couverture de santé universelle (CSU). L’un des lauréats de la 1re édition a expliqué son innovation et l’impact du prix sur ses travaux. Dr Conrad Tankou du Cameroun a mis en place une technologie médicale innovante permettant de réduire les taux de mortalité par cancer du sein et du col de l’utérus dans les communautés mal desservies et les milieux ruraux qui n’ont généralement pas accès aux services de soins contre le cancer. Avec sa technologie même les femmes vivant dans les zones les plus reculées peuvent se faire dépister et diagnostiquer pour ces cancers par des médecins spécialistes.

Les gagnants bénéficient d’un soutien financier, un programme de mentorat d’entreprise de trois mois, une formation aux médias, des conseils d’experts sur la protection de la propriété intellectuelle, le cas échéant, ainsi qu’un accès à un réseau de supporters et de partenaires travaillant dans les domaines du numérique, de la santé et des médias. A cette édition il y’a deux premiers prix, un pour les hommes et un autre pour les femmes il est de même pour les deux deuxième prix. Les candidatures sont attendues jusqu’au 25 juillet prochain

Pour ses initiateurs le prix Africa Young Innovators for Health est un investissement dans le capital humain des jeunes entrepreneurs prometteurs d’Afrique.

Voir plus d’information : www.africayounginnovatorsforhealth.org.

Boureima SANGA