Compétition des Ecoles de formation pour la relève sportive: la VIe édition lancée à Ouahigouya à travers la montée des couleurs

Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, accompagné de la Secrétaire générale du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi ont donné le top départ des activités de la VIe édition de la compétition des Ecoles de formation pour la relève sportive (EFORS), le lundi 7 juillet 2025, à Ouahigouya.

C’est à travers une montée des couleurs à la direction régionale des sports et des loisirs de Yaadga que la délégation du ministère en charge des sports conduite par la Secrétaire générale (SG), Colette Ouédraogo, représentante du ministre, du gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, en présence des corps constitués, des élèves des écoles de formation et leurs encadreurs, ont lancé officiellement les activités de la VIe édition de la compétition des EFORS, ce lundi 7 juillet 2025. A l’occasion, l’hymne de la victoire a été entonné en chœur au cours de cette montée solennelle pour marquer le démarrage de cette compétition qui prendra fin le 12 juillet prochain.

Pour le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, c’est un honneur pour sa région d’accueillir la VIe édition de la compétition. « Nous sommes conscients que la relève sportive va contribuer à la politique du sport dans notre pays. Pour cela, nous nous engageons avec l’ensemble des équipes organisées ici et les corps constitués de la région à accompagner l’initiative et veiller au grain pour le bon déroulement de la compétition. Nous souhaitons à l’équipe du ministère un bon séjour dans la région de Yaadga. A l’ensemble des élèves des écoles de formation présents pour la compétition, je vous invite au fair-play et que le meilleur gagne », a-t-il soutenu.

Selon le directeur régional des sports et des loisirs de Yaadga, Abdoul Kadré Bancé, sept disciplines sont au programme. Il s’agit du football, du basketball, de handball, du volleyball, du cyclisme, de la lutte et l’athlétisme. Pendant une semaine, a-t-il dit, les équipes venues des 17 régions du pays vont rivaliser sur les terrains de la cité de Naaba Kango afin de choisir les meilleures de l’année 2025.

Après la montée des couleurs, un cross avec les autorités, les élèves et leurs encadreurs a été suivi d’une séance d’aérobic à la place de Nation de Ouahigouya. La SG du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Colette Ouédraogo, a remercié les autorités de la région de Yaadga avec à sa tête le gouverneur qui, pour elle, n’ont ménagé aucun effort pour que la compétition se déroule dans les bonnes conditions. « Depuis l’arrivée de la délégation et des équipes, nous constatons qu’il y a eu des sacrifices qui ont été consentis pour accueillir la VIe édition de la compétition des EFORS. Au comité d’organisation, merci également pour l’engagement de tous. Quant aux différentes équipes, nous leur demandons surtout le fair-play sur les différents terrains et que le meilleur gagne », a-t-elle lancé.

Le gouverneur Thomas Yampa a conclu en rassurant les gouverneurs des autres régions de son engagement total pour que les équipes des différentes régions se sentent à l’aise à Ouahigouya. Par ailleurs, il a invité la population de la région de Yaadga à sortir massivement et galvanisé l’ensemble des équipes pour la réussite totale de l’édition 2025 dans la cité de Naaba Kango.

Bassirou BADINI

bassirouba264@gmail.com