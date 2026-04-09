CHAMPAS Ouaga 2026: Ouagadougou, capitale africaine du Scrabble

Ouagadougou abrite, du 9 au 18 avril 2026, la 10ᵉ édition du Championnat d’Afrique de Scrabble Francophone (CHAMPAS). La cérémonie d’ouverture, présidée par madame la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum, a scellé l’engagement de l’État burkinabè en faveur de la promotion des sports intellectuels.

Le cliquetis des jetons et la concentration des grands jours ont repris leurs droits dans la capitale burkinabè. Dix ans après la naissance de ce rendez-vous continental, Ouagadougou renoue avec sa tradition d’hospitalité en accueillant ce dixième anniversaire du CHAMPAS. Un événement d’envergure placé sous le très haut patronage du Premier ministre, témoignant de l’importance stratégique accordée par les autorités burkinabè aux disciplines intellectuelles. Pour Gnabéré Daouda Sanou, président de la Fédération burkinabè de scrabble, cette édition est celle de la maturité. Devant un parterre d’officiels et de délégations venues de toute l’Afrique, il a salué la reconnaissance des plus hautes autorités du pays pour une discipline qui participe au rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale.

« Cette dixième édition marque une étape symbolique importante : celle d’une décennie de championnats qui ont forgé une tradition d’excellence et de fraternité entre nos nations », a-t-il déclaré, tout en saluant l’engagement des bénévoles et des partenaires.

Dans son discours d’ouverture, madame la ministre Annick Pikbougoum a rappelé que le scrabble ne se limite pas à la compétition. Intégré dans la vision de son département, ce sport est perçu comme un outil d’éducation et de valorisation du capital humain. Pour le gouvernement, la maîtrise du langage, l’analyse stratégique et la concentration sont des compétences transversales essentielles pour la jeunesse.

« Le CHAMPAS apparaît comme un instrument de rayonnement du Burkina Faso et un levier d’intégration panafricaine au-delà des frontières », a-t-elle affirmé.

Le défi sportif s’annonce de taille. Eude Gnagne, représentant le président de la Fédération africaine de scrabble, a rappelé que les compétiteurs présents incarnent l’excellence intellectuelle du continent. Sur les grilles, la bataille pour les mots les plus chers sera rude entre les délégations du Bénin, du Congo-Brazzaville, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Togo, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun et de la RD Congo. Le Burkina Faso, pays hôte, compte bien garder les trophées à domicile. Avec une armada de 25 joueurs, les Étalons scrabbleurs sont prêts à démontrer que la terre des Hommes intègres est aussi celle de la stratégie lexicale.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO