Wendingoundi Félix Kalkoundo accède au grade de docteur

L’impétrant, Wendingoundi Félix Kalkoundo a soutenu, le vendredi 22 mai 2026, à l’université Norbert-Zongo, sa thèse sur le thème : « Politiques éducatives et gouvernance des établissements privés post-primaire et secondaire : problématique de la qualité de l’éducation au Burkina Faso ». Le jury l’a déclaré admis avec la mention « Très honorable ».

Wendingoundi Félix Kalkoundo est désormais docteur en sciences de l’éducation. Il a défendu sa thèse portant sur : « Politiques éducatives et gouvernance des établissements privés post-primaire et secondaire : problématique de la qualité de l’éducation au Burkina Faso », le vendredi 22 mai 2026, à l’université Norbert-Zongo. Les travaux ont été menés sous la conduite du Dr Joseph Béogo, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’école normale supérieure. Il a été jugé digne du grade de docteur avec la mention « Très honorable » du jury présidé par François Sawadogo, professeur titulaire en psychologie cognitive des apprentissages à l’université Norbert-Zongo. Il était assisté du Dr Ibrahima Traoré de l’université Yambo-Ouologuem, du Dr Sibiri Luc Kaboré de l’Institut des sciences des sociétés et du Dr Adama Kéré de l’école normale supérieure, tous spécialistes en sciences de l’éducation.

Dans ses recherches, Dr Kalkoundo a montré qu’en réponse à l’appel de l’Etat, les établissements privés ont contribué à l’augmentation de l’offre éducative. Malheureusement, a-t-il fait savoir, la qualité de l’éducation n’est pas allée de pair avec cette croissance, si bien que la qualité de l’enseignement dispensé dans les établissements privés est remise en cause par certains auteurs. Cela semble être lié à la manière dont ces établissements sont gérés. C’est ce qui l’a amené à entreprendre des recherches sur le rôle des administrateurs des établissements privés et les conséquences de leurs actes sur la qualité de l’éducation. Les résultats obtenus ont permis de conclure que les gouvernances administrative, pédagogique et financière des établissements privés post-primaire et secondaire influencent négativement la qualité de l’éducation au Burkina. Le président du jury a indiqué que la problématique développée dans cette thèse présente une pertinence certaine au regard des enjeux éducatifs contemporains du Burkina Faso, en particulier dans un contexte marqué par l’expansion soutenue de l’enseignement privé et les interrogations croissantes relatives à la qualité de l’éducation. « Elle met en lumière une tension structurante entre les dynamiques de développement du secteur privé, les modalités de sa régulation et les exigences de performance du système », a-t-il précisé.

Beyon Romain NEBIE