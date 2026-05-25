Coopération bilatérale: huit années de coopération féconde, une nouvelle page s’ouvre pour la Chine et le Burkina Faso

Cela fait huit ans que le Burkina Faso et la République populaire de Chine ont rétabli leurs relations diplomatiques. Dans cette tribune que nous vous proposons, l’ambassadeur de Chine au Burkina, Deyong Zhao, revient sur les acquis de cette coopération bilatérale qui se veut mutuellement bénéfique.

Le 26 mai 2026 marque le 8e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Au cours des huit dernières années, sous la conduite stratégique des dirigeants des deux pays, les relations sino-burkinabè se sont développées de manière constante, la confiance politique s’est renforcée, les résultats de la coopération s’accumulent et les échanges culturels s’intensifient, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de solidarité, de coopération et de bénéfice mutuel entre la Chine et le Burkina Faso.

Les relations bilatérales revêtent une importance stratégique accrue

Au cours de ces huit années, malgré les bouleversements de la situation internationale et les défis rencontrés par chacun dans son propre développement, les deux pays ont toujours préservé l’esprit initial du rétablissement des relations, avançant côte à côte dans la solidarité. La Chine apprécie hautement l’attachement du Burkina Faso au principe d’une seule Chine, ainsi que le soutien ferme apporté à la Chine sur les questions touchant à ses intérêts fondamentaux et à ses préoccupations majeures, notamment celles liées à Taïwan.

La Chine continue, comme toujours, de soutenir le peuple burkinabè dans l’exploration indépendante d’une voie de développement adaptée à ses réalités nationales, ainsi que les efforts du gouvernement burkinabè pour préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale et réaliser un développement autonome. En tant que pays en développement et membres importants du Sud global, la Chine et le Burkina Faso partagent des positions similaires et des intérêts communs sur de nombreuses questions relatives à la paix et à la sécurité internationales et régionales ; ils maintiennent une communication et une coordination étroites et œuvrent conjointement à la mise en œuvre des quatre grandes Initiatives mondiales sur le développement, la sécurité, la civilisation et la gouvernance afin de sauvegarder les droits légitimes du Sud global.

En septembre 2024, à l’occasion du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, les deux parties ont annoncé l’établissement d’un partenariat stratégique, ouvrant ainsi une nouvelle page dans les relations entre la Chine et le Burkina Faso. La Chine est disposée à être un ami sincère et un partenaire fiable sur la voie de la modernisation du Burkina Faso, à renforcer l’articulation entre le 15e Plan quinquennal (2026-2030) pour le développement économique et social de la Chine et le « Plan national de développement (PND) 2026-2030: RELANCE » du Burkina Faso, à approfondir les échanges d’expériences en matière de gouvernance, à promouvoir une coopération de haute qualité dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route », à mettre en œuvre les résultats du Sommet de Beijing du FOCAC, et à partager les opportunités ainsi qu’à rechercher un développement commun avec la partie burkinabè.

Les résultats de la coopération pragmatique sont remarquables

Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Burkina Faso n’a cessé de croître, la Chine étant désormais le premier fournisseur d’importations du Burkina Faso ainsi qu’un partenaire commercial majeur. En décembre 2024, l’accès en franchise de droits pour 100 % des produits burkinabè exportés vers la Chine est entré en vigueur. En 2025, le volume total des échanges bilatéraux a dépassé 1 milliard de dollars américains, enregistrant une croissance de 47,7 % en glissement annuel, soit plus de trois fois le niveau de 2018.

A la fin de l’année dernière, l’hôpital de Bobo-Dioulasso, construit grâce à l’aide chinoise, a été achevé et officiellement remis. En tant que plus grand hôpital général du Burkina Faso, voire de toute l’Afrique, il est devenu un nouveau symbole fort de l’amitié entre la Chine et le Burkina Faso. Au cours des huit dernières années, la Chine a continué de fournir des dons au Burkina Faso, réalisant notamment le projet de construction de 100 complexes scolaire équipés, les quatre phases du projet des engagements nationaux ainsi que l’Initiative présidentielle pour la production agricole. La Chine a également financé, par des prêts préférentiels, plusieurs projets au Burkina Faso tels que le projet « Smart Burkina », la centrale solaire photovoltaïque de 27 MW et le projet de renforcement du système d’adduction d’eau potable dans quatre villes.

Elle a en outre envoyé des équipes d’experts en technologie agricole et en culture du mil, et fourni des aides alimentaires d’urgence, contribuant de manière concrète à la sécurité alimentaire du pays. En mars de l’année dernière, la cimenterie sino-burkinabè, construite par le groupe chinois Wangkang avec un investissement de 50 millions de dollars et une capacité annuelle de 600 000 tonnes, a été achevée et mise en production, la cérémonie d’inauguration ayant été présidée personnellement par le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. Avec l’amélioration progressive de la situation sécuritaire, il est permis de croire que de plus en plus de projets d’investissement chinois verront le jour au Burkina Faso, créant davantage d’emplois et d’opportunités de développement pour la population locale.

Le 1er mai, le Président Xi Jinping a annoncé l’entrée en vigueur officielle de l’initiative chinoise d’exemption totale de droits de douane pour les 53 pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine. La partie chinoise est disposée à travailler avec la partie burkinabè pour conclure dans les meilleurs délais l’Accord de partenariat économique pour le développement partagé (CADEPA), afin de promouvoir la mise en œuvre de davantage de mesures facilitant le commerce et l’investissement, et de permettre au vaste marché chinois d’offrir davantage d’opportunités au Burkina Faso pour accroître ses exportations et renforcer son niveau d’industrialisation.

Les échanges humains et culturels ne cessent de s’intensifier

Depuis le rétablissement des relations diplomatiques, les interactions entre les peuples des deux pays ont connu une reprise exponentielle. En 2025, le nombre de visas délivrés aux citoyens burkinabè pour se rendre en Chine a dépassé 8 000. La coopération éducative bilatérale n’a cessé de se développer, la Chine devenant une destination d’études de plus en plus prisée : plus de 200 étudiants burkinabè ont bénéficié de bourses du gouvernement chinois pour poursuivre leurs études en Chine, et près de 800 personnes se sont rendues en Chine l’année dernière pour participer à diverses sessions de formation. L’Institut Confucius de l’université Nazi-Boni a ouvert cinq centres d’enseignement du Chinois au Burkina Faso.

Depuis le rétablissement des relations, la Chine a envoyé huit missions médicales au Burkina Faso, offrant des consultations médicales à près de 30 000 personnes et fournissant régulièrement des services médicaux gratuits aux orphelinats et aux villages reculés. La quatrième Semaine du cinéma chinois de Ouagadougou a été inscrite au programme officiel de l’« Année sino-africaine des échanges humains et culturels ». A ce jour, l’ambassade de Chine a organisé ou participé à près de vingt événements d’échanges culturels entre les deux pays. L’amitié entre les nations repose sur la proximité entre les peuples. Nous sommes convaincus que le rapprochement entre les peuples, en particulier entre les jeunes des deux pays, et une meilleure compréhension mutuelle insuffleront une dynamique durable au développement des relations sino-burkinabè et à la coopération dans tous les domaines.

Le 8e anniversaire constitue à la fois une étape importante et un nouveau point de départ. Bien que la Chine et le Burkina Faso soient séparés par des milliers de kilomètres, nos deux pays ont connu des épreuves historiques similaires, partagent les mêmes aspirations au développement et sont portés par des peuples tout aussi travailleurs, intelligents, résilients et déterminés. Rien ne saurait donc entraver la compréhension mutuelle, la confiance réciproque et le soutien solidaire entre nos deux nations. En regardant le chemin parcouru, nous mesurons toute la valeur de notre amitié. En nous tournant vers l’avenir, la Chine est disposée à avancer côte à côte avec le Burkina Faso, dans un esprit de sincérité et de loyauté, à approfondir sans cesse la confiance politique mutuelle, à élargir et approfondir la coopération pragmatique, à consolider la dynamique vigoureuse du développement des relations bilatérales, afin d’apporter davantage de bien-être aux deux peuples.

ZHAO Deyong Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Burkina Faso