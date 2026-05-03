Le président du comité national d’organisation de la SNC, Fidèle Tamini : « Le bilan à chaud est satisfaisant »

Quelques heures après la clôture de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), le Président du comité national d’organisation (PCNO), Bètamou Fidèle Aymar Tamini, a dressé un bilan satisfaisant avec une exécution à 100% des planifications pour la réussite de la fête de la culture.

Sidwaya (S) : Quel bilan faites-vous à chaud de la SNC Bobo 2026 ?

Bètamou Fidèle Aymar Tamini (B.F.A.T.) : Le bilan à chaud est satisfaisant, avec une planification exécutée à 100% pour réussir la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026. De même, toutes les innovations que nous avons proposées ont été expérimentées. Pour être plus précis, vous avez constaté avec nous, le succès en termes de rendus artistiques et de mobilisation des spectateurs lors de la cérémonie d’ouverture. Pour ce qui est des plateaux artistiques, cette édition a été assez particulière avec de fortes participations au Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL), avec 128 troupes et ensembles artistiques en art du spectacle, 28 artistes en art plastique, 48 candidats en art culinaire, 112 écrivains en littérature, 431 sportifs en lutte traditionnelle et tir à l’arc.

Nous avons aussi eu la participation de la diaspora du Mali, du Niger, et de la Côte d’Ivoire, avec 70 artistes uniquement pour les arts du spectacle. Il faut préciser que nous avons eu un fort intérêt des acteurs pour la foire avec 1 000 stands qui ont été emménagés sur le site de la SNC. Nous devons reconnaitre que nous n’avons pas totalement pu satisfaire la forte demande autour des stands. Le village des communautés a mobilisé au moins 52 communautés nationales en plus de celles étrangères telles que le Mali, le Ghana, le Niger, la Côte d’Ivoire, la RDC et bien d’autres communautés vivant au Burkina.

Le marché des arts a mobilisé aussi beaucoup de monde avec quelques innovations et de grands artistes qui ont offert des prestations à la hauteur des attentes et des master class. Les activités littéraires se sont déroulées dans de meilleures conditions, avec cette fois-ci leur délocalisation à l’université Nazi-Boni. Toutefois, nous avons maintenu le site de la Chambre de commerce pour les activités de dédicace. Pour ma part, il s’agit d’une bonne expérience que nous avons vécue à travers le partenariat entre la direction générale de la SNC et l’université Nazi-Boni.

S : La SNC Bobo 2026 a intégré de nombreuses innovations. Dites-nous comment celles-ci ont-elles été adoptées par les différents acteurs ?

B.F.A.T. : Jusqu’ici nous n’avons pas noté de plainte quelconque par rapport aux innovations que nous avons proposées. C’est vrai que toute innovation peut engendrer de la résistance, mais nous avons travaillé à donner la bonne information. Ce qui a facilité leur adoption par les acteurs. Ces innovations ont facilité le travail du comité d’organisation et ont permis à chaque festivalier de vivre l’évènement à fond et sans difficulté majeure. Au titre de la facilitation, nous avons proposé une plateforme pour les réservations de chambres d’hôtels, des badges, des stands. Et, j’avoue que les innovations nous ont fait beaucoup de biens.

S : Depuis le 30 avril 2026, le comité national d’organisation a annoncé la suspension des achats de badges et de tickets. Qu’est ce qui a justifié cette décision ?

B.F.A.T. : Cette décision répondait au souci d’assurer la sécurité des festivaliers. Certes, la vente des badges et des tickets génère des revenus qui sont utiles pour faire face aux charges de l’organisation. Mais pour nous, la sécurité des populations prime sur tout. Et quand vous observez un espace totalement plein avec très peu de circulation, un incident est vite arrivé. C’est donc de façon responsable que nous avons décidé de suspendre la vente des tickets, le temps de permettre une maitrise des flux à l’intérieur de l’aire de la foire.

S : Vous l’avez dit, la SNC Bobo 2026 a enregistré une participation record à tous les niveaux. Quel est donc votre mot à l’endroit de tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette édition ?

B.F.A.T : Le comité national d’organisation est reconnaissant pour cette mobilisation et cet engagement pour la cause de notre pays. Cela signifie que les Burkinabè se mobilisent par sentiment d’appartenance à un pays, par amour pour la culture, par envie de voir notre pays sortir de sa situation actuelle. C’est donc beaucoup plus des mots de remerciement et d’encouragement à plus de cohésion entre les Burkinabè et d’engagement quand nous avons ce genre d’évènement, afin que nous puissions encore travailler au rayonnement du Burkina Faso à l’international.

Interview réalisée par Nadège YE