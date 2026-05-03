Groupe scolaire Saint-Viateur: le jubilé d’argent sera célébré du 7 au 27 mai 2026

Les responsables du groupe scolaire Saint-Viateur ont animé une conférence de presse pour annoncer les activités entrant dans le cadre de la célébration des 25 ans de l’établissement, mercredi 29 avril 2026, à Ouagadougou.

Le groupe scolaire Saint-Viateur entend marquer d’une pierre blanche ses 25 années d’engagement au service de l’éducation au Burkina. A cet effet, il a animé une conférence de presse, le mercredi 29 avril, à Ouagadougou, afin de dévoiler les grandes articulations de la célébration de son jubilé d’argent.

Selon la présidente du comité d’organisation, Adjaratou Zongo, cette commémoration revêt une importance particulière pour l’ensemble de la communauté éducative. Elle a affirmé que les festivités, prévues du 7 au 27 mai 2026, à Ouagadougou, seront marquées par une série d’activités destinées à célébrer le parcours de l’établissement, à valoriser ses acquis et à se projeter vers l’avenir. Elle a précisé que le jubilé, placé sur le thème : « Groupe scolaire Saint-Viateur, 25 ans de foi, de discipline et d’excellence pour une formation intégrale au service d’une nation forte et résiliente », sera ponctué d’activités spirituelles, académiques, culturelles et sportives. « Il est prévu des colloques scientifiques, des compétitions sportives, des journées de reconnaissance, des kermesses, des messes d’action de grâce et un dîner de gala », a-t-elle cité.

La présidente du comité d’organisation du jubilé a, en outre, confié que cette célébration est un moment de reconnaissance pour les 25 années de travail accompli, mais aussi une opportunité de réflexion sur les perspectives de développement du groupe scolaire Saint-Viateur.

Elle a souligné que ce jubilé d’argent constitue également un cadre de mémoire et de projection. « Nous voulons revisiter notre parcours, apprécier nos acquis et renforcer notre engagement pour les années à venir », a-t-elle soutenu, ajoutant que l’établissement s’inscrit dans une dynamique d’adaptation aux défis contemporains de l’éducation.

A ce propos, elle a assuré que la célébration s’accompagnera de projets de développement institutionnel visant l’amélioration du cadre de vie et des conditions d’études. Il s’agit, a-t-elle poursuivi de la construction de blocs de toilettes modernes, de l’amélioration de l’éclairage de la cour de l’école, du paysage des espaces et de l’acquisition de mobilier scolaire. Un appel à contribution a été lancé à cet effet, a-t-elle ajouté.

Répondant aux préoccupations des journalistes sur le volet social de ce jubilé, Adjaratou Zongo, a expliqué que l’action sociale constitue un pilier permanent des activités de l’établissement. A cet effet, elle a rappelé que chaque année, des initiatives de solidarité sont menées au profit des personnes vulnérables, avec la participation des élèves et du personnel enseignant. « Le volet social fait partie intégrante de notre mission éducative. Nous avons toujours mené des activités de mobilisation sociale au profit des plus démunis, aussi bien au sein qu’en dehors de l’établissement », a-t-elle déclaré.

La présidente a précisé que cette tradition sera renforcée dans le cadre du jubilé d’argent, à travers 25 activités caritatives impliquant fortement les élèves. Ces derniers seront au cœur des initiatives sociales prévues, conformément à la vision éducative de l’établissement.

Abdoulaye BALBONE

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)

Crédit photo : Fatimata ZOUNGRANA

Légendes

1. La présidente du comité d’organisation, Adjaratou Zongo, a invité les médias à accompagner la visibilité de cette célébration en assurant une large diffusion des activités.

2. Le volet social de ce jubilé d’argent a été expliqué aux journalistes.

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