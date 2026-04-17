4e étape du Tour féminin Yennenga / Kokologo-Koudougou: un podium aux couleurs du Boulkiemdé à l’arrivée

Le Tour féminin Yennenga a posé ses valises à Koudougou ce vendredi 17 avril 2026. Au terme d’une étape de 62,87 km courue à vive allure, Rose Elvine Yaméogo s’est imposée devant un public acquis à sa cause, menant un podium exclusivement composé de filles originaires de la région hôte.

C’est un peloton au complet qui s’est élancé ce matin à 8h 33 depuis Kokologo pour rejoindre la « cité du cavalier rouge ». Les 23 coureuses engagées étaient toutes présentes sur la ligne de départ pour affronter cette 4e étape qui ne proposait qu’un seul sprint intermédiaire, situé à Poa. Dès les premiers coups de pédale, le peloton est resté très compact. A l’approche de Poa, les hostilités ont été lancées pour le point chaud et c’est Lamoussa Zoungrana qui s’est montrée la plus véloce, franchissant la ligne devant la porteuse du maillot de leader, Awa Bamogo, et Adèle Guissou. La situation de course n’a guère évolué jusqu’à l’entrée dans la ville de Koudougou, à moins de 10 km de l’arrivée. A 4 km de la ligne finale, un groupe de cinq coureuses a réussi à fausser compagnie au reste du peloton, creusant un écart de 40 secondes. Dans un final électrique, Rose Elvine Yaméogo a surgi pour arracher la victoire devant Samiratou Zongo de l’équipe Guimbi Ouattara et son équipière Adèle Guissou. Ce trio gagnant, entièrement composé de cyclistes originaires de la région, a offert un spectacle symbolique fort. La distance a été bouclée en 1 heure 47 minutes et 31 secondes, avec une vitesse moyenne de 36,719 km/h. Au classement général, l’opération reste positive pour Awa Bamogo qui conserve son maillot Liouli-Péndé de leader. Elle compte désormais 12 secondes d’avance sur Lamoussa Zoungrana et 3 minutes 31 secondes sur la Nigérienne Osaretin Grace Godwin. Si Awa Bamogo garde également le maillot vert (leader du général classement aux points), il y a du changement pour le maillot rose. Lamoussa Zoungrana récupère la tunique de leader du classement général des sprints intermédiaires. Demain samedi, le tour disputera sa 5e et dernière étape sur le boulevard de la Révolution en circuit fermé, pour une distance totale de 55,9 km, avant le grand prix Yennenga dimanche 19 avril sur le boulevard Tomas Isidore Noël Sankara.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO