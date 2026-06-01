Ecole nationale d’administration et de magistrature : 389 impétrants défendent leur rapport de stage

Par
JK. Sidwaya
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Dorénavant, tous les stagiaires de cycle B de l’ENAM soutiennent leurs rapports de stage devant un jury.

Le secrétaire général du ministère des Serviteurs du Peuple, Rodrigue Oboulbiga, a lancé le lundi 1er juin 2026 à Ouagadougou une série de soutenances des rapports de stage des étudiants de cycle B en fin de formation.

L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) a instauré pour la première fois des soutenances de rapports de stage pour les stagiaires de cycle B en fin de formation. Ainsi, pour cette année, 389 stagiaires dont 238 de l’ENAM de Ouagadougou et le reste dans les instituts régionaux d’administration de Bobo-Dioulasso et de Fada vont se présenter devant les jurys à cet effet.

Le top départ de ces soutenances a été donné le lundi 1er juin 2026 à Ouagadougou par le secrétaire général du ministère des Serviteurs du Peuple, Rodrigue Oboulbiga. Pour la soutenance inaugurale, c’est Sayouba Belem, attaché administratif des collectivités territoriales qui a défendu son rapport de stage autour du thème « Acquisition de compétences en matière d’aménagement du territoire dans l’arrondissement 3 de la commune de Ouagadougou ». A l’issue de sa présentation suivie des questions et amendements du jury, son rapport a été jugé recevable et une note de 17/20 lui a été attribuée. L’impétrant a dit sa fierté de pouvoir se prêter à cet exercice qui le prépare pour son futur emploi.« Nous sommes appelés à concevoir des projets mais aussi à proposer des solutions aux dirigeants. Donc cette soutenance est importante pour nous », a-t-il laissé entendre.

Le fruit d’un travail acharné

Le jury a jugé recevable, l’œuvre de l’impétrant Sayouba Bélem (En toge).

Le directeur général de l’ENAM, Dr Jacob Yarabatioula, a indiqué que cette présente session des soutenances est le fruit d’un travail acharné. Il s’agit également d’une mise en œuvre rigoureuse du plan stratégique de développement et de moder- nisation de la structure dont la vision à l’horizon 2026 est de « faire de l’ENAM, une école de prestige, d’excellence et d’innovation qui rayonne au plan national, sous régional et international ».

« C’est aussi une occasion pour les impétrants de prendre la parole, de discuter d’une idée et de proposer des solutions », a-t-il dit. Le secrétaire général du ministère des Serviteurs du Peuple, Rodrigue Oboulbiga, a salué la contribution de l’ENAM à la formation des ressources humaines de l’Etat, des collectivités locales mais aussi du secteur privé national. Depuis sa création, a-t-il ajouté, l’école s’est affirmée avec un véritable projet de compétences et une culture du service public.

Il a loué les reformes pédagogiques engagées ces dernières années, notamment la reprise des soutenances pour les stagiaires des cycles A et P et l’instauration des soutenances de rapports pour le cycle B. « Cette réforme traduit une volonté d’inscrire davantage la formation dans une logique de professionnalisation et de production de solutions concrètes aux préoccupations administratives », a-t-il précisé. Pour lui, la soutenance permet de renforcer les capacités d’analyse du stagiaire. « Il permet au stagiaire d’interroger les pratiques professionnelles, d’identifier des insuffisances et de proposer des pistes d’amélioration pour un service public plus performant », a-t-il conclu.

Adama SEDGO

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