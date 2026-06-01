Montée des couleurs au ministère de la Justice : Edasso Rodrigue Bayala invite ses collaborateurs à maintenir le cap de l’efficacité

Le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a présidé la montée des couleurs, lundi 1 juin 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de la Justice a sacrifié à la traditionnelle montée mensuelle des couleurs. Pour ce lundi 1er juin 2026, c’est dans l’enceinte de la Brigade d’intervention de l’administration pénitentiaire (BIAP) que la cérémonie a eu lieu, sous la présidence du chef de département, Edasso Rodrigue Bayala. A l’issue du cérémonial, le ministre Bayala a salué le professionnalisme, l’engagement des forces de défense et de sécurité pour leurs différents efforts sur le terrain. Selon lui, le mois de mai qui vient de s’achever a été marqué par plusieurs activités importantes au sein du département dont la sortie des stagiaires de la 11e promotion des élèves de la garde de sécurité pénitentiaire.

« La promotion, forte de plus de 380 stagiaires, vient renforcer les capacités opérationnelles de notre administration pénitentiaire et contribuera sans doute d’avantage à l’accomplissement de ses missions dans un contexte sécuritaire exigeant », a-t-il affirmé. Il est également revenu sur l’inauguration du centre d’accueil et des réinsertions sociales des détenus de Baporo, couplée avec le lancement de la campagne agricole humide dans tous les établissements pénitentiaires du Burkina. Pour lui, cette infrastructure est un symbole et constitue une avancée significative dans la politique de réinsertion sociale des détenus. « Elle traduit également l’engagement du chef de l’Etat à promouvoir une politique pénitentiaire socialisante et productive », a-t-il déclaré.

Sur la tenue de la 6e journée du greffier, à Bobo-Dioulasso, Edasso Rodrigue Bayala a fait savoir qu’elle offre un cadre de réflexion et d’échanges sur les défis de la profession et du corps, ainsi que sur les perspectives de renforcement de son efficacité au service d’une Justice plus adéquate et performante. Faisant le point de la réalisation du contrat d’objectif, le ministre de la Justice a relevé que les résultats à mi-parcours donnent un taux global de 46,36%. Toute chose qui, de son point de vue, témoigne des efforts consentis par l’ensemble des structures du département. Il a félicité l’ensemble du personnel du département pour le travail accompli et a invité à maintenir la dynamique, afin d’améliorer davantage les résultats.

Soumaïla BONKOUNGOU

Astride OUEDRAOGO (Stagiaire)