Grande saison du tourisme interne: la IVe édition prévue de juillet à septembre prochain

Le directeur général de Faso Tourisme, Sulaïman Kagoné, a animé une conférence de presse, le lundi 1er juin 2026, à Samendéni, dans la commune de Bama, afin de dévoiler les grandes articulations de la IVe édition de la Grande saison du tourisme interne (GSTI). Prévu, de juillet à septembre prochain, le lancement de cette IVe édition aura lieu, le samedi 4 juillet prochain, à Samendéni.

Les Burkinabè sont invités à partir, du 4 juillet jusqu’en septembre 2026, pour la quatrième fois à l’occasion de la Grande saison du tourisme interne, à découvrir et à redécouvrir les potentialités touristiques de leur pays. L’annonce a été faite, le lundi 1er juin 2026, à Samendéni, dans la commune rurale de Bama par le Directeur général (DG) de Faso Tourisme, Sulaïman Kagoné. Face aux hommes et femmes de médias, le directeur général a rappelé l’immense richesse touristique dont regorge le Burkina Faso.

« Des paysages naturels aux sites historiques, en passant par les traditions culturelles, les savoir-faire locaux et l’hospitalité légendaire des communautés, le pays dispose d’un patrimoine exceptionnel qui mérite d’être davantage connu et fréquenté par les Burkinabè eux-mêmes », a laissé entendre M. Kagoné. Selon les données présentées, le dernier inventaire touristique national, aux dires du directeur général de Faso tourisme, a permis de recenser plus de 1 080 sites et attraits touristiques répartis sur l’ensemble du territoire. A cela s’ajoutent 939 établissements d’hébergement touristique, 272 agences de voyage et de tourisme ainsi que 744 restaurants, constituant une offre capable de soutenir le développement du tourisme interne.

Dans un contexte où le tourisme récepteur demeure affecté par les défis sécuritaires, le gouvernement burkinabè a fait du tourisme interne un levier stratégique de relance économique. « L’objectif est d’inciter les Burkinabè à découvrir ou redécouvrir les richesses de leur pays et à participer activement à la dynamisation de l’économie nationale », a expliqué Sulaïman Kagoné.

Plusieurs innovations

Les résultats enregistrés ces dernières années semblent conforter cette orientation. Les établissements touristiques d’hébergement, a confié le DG Kagoné, ont généré près de 75 milliards francs CFA de recettes en 2025 contre 67,2 milliards en 2024. « En incluant les opérateurs de voyage et de tourisme, les recettes globales du secteur ont atteint près de 98,6 milliards francs CFA en 2025, contre 90,3 milliards l’année précédente », a-t-il précisé. L’édition 2026 de la Grande saison du tourisme interne se distingue par plusieurs innovations. La première, aux dires du principal animateur de ce point de presse, concerne le choix de Samendéni pour le lancement officiel de la saison.

« Parmi les nouveautés figure également l’organisation du Grand prix Faso tourisme, et une course cycliste destinée à associer sport, découverte et promotion du patrimoine national. Des Journées de promotion du tourisme interne seront également organisées à Laongo afin de mettre davantage en lumière les potentialités touristiques du pays », a détaillé M. Kagoné.

Durant les trois mois de l’événement, plusieurs activités vont animer les différentes régions du Burkina Faso telles que les excursions touristiques, les campagnes médiatiques, les émissions de promotion, les vernissages d’œuvres photographiques, les jeux radiophoniques et les visites guidées. Des réductions exceptionnelles sur les tarifs d’hébergement vont être également proposées dans plusieurs établissements touristiques afin d’encourager les déplacements des visiteurs nationaux.

Présent à la conférence, le président de la délégation spéciale de la commune de Bama, Félix Bayé, a exprimé sa satisfaction de voir Samendéni accueillir le lancement de cette édition. Pour lui, l’événement constitue une opportunité économique importante pour la commune et les localités riveraines. Les autorités communales entendent ainsi mobiliser les populations, les chefs coutumiers tout comme les communes voisines afin d’assurer le succès de la manifestation. A travers cette IVe édition, Faso tourisme lance un appel à l’ensemble des Burkinabè pour faire du tourisme un acte de patriotisme. « Visitons notre pays, valorisons notre culture et montrons au monde entier la beauté et la résilience du Burkina Faso », a exhorté Soulaïman Kagoné.

Kamélé FAYAMA