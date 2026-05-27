Talent Max youth league 2026: l’édition de l’excellence et de la performance

Du 1er au 4 juin 2026 se tiendra sur les installations du Benfica Campus à Ouagadougou la 5e édition de Talent Max youth league.

Le Talent Max youth league 2026 s’annonce historique en terme du nombre d’équipes (surtout étrangères) que de la quantité des recruteurs. En effet, la présente édition, 5e du genre regroupera 16 académies. Une ouverture internationale inédite selon son promoteur Salomé Compaoré avec 6 académies étrangères. « Il s’agit de 3 académies de Côte d’Ivoire, 2 du Mali et une académie du Togo. Ça sera une première dans l’histoire du tournoi » a-t-il informé. M. Compaoré se réjouit déjà de la présence de la dizaine de recruteurs qui viendront d’Europe, d’Afrique et des États-Unis « pour observer les meilleurs jeunes talents ». Le programme prévoit 4 matchs par jour soit un total de 16 rencontres. « La 5e édition de la Talent Max youth league promet d’être l’une des plus grandes vitrines du football des jeunes au Burkina Faso » a laissé entendre Salomé Compaoré.

Yves OUEDRAOGO