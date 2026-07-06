Grande saison du tourisme interne : La mare aux hippopotames de Bala, un joyau écologique à valoriser

Dans le cadre de la 4ᵉ édition de la Grande saison du tourisme interne, une délégation gouvernementale conduite par le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a effectué le dimanche 05 juillet 2026, une visite de la Mare aux hippopotames de Balla, située dans la commune de Satiri, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso.

À cette occasion, le Président de la Délégation spéciale (PDS) de la commune de Satiri, Emmanuel OUEDRAOGO, a exprimé sa gratitude au Gouvernement pour le choix porté sur sa commune. Selon lui, cette visite constitue un témoignage fort de l’intérêt accordé à la promotion du tourisme interne et à la valorisation des richesses naturelles et culturelles du Burkina Faso.

Il a rappelé que la commune de Satiri regorge d’importants sites touristiques, notamment la mare aux hippopotames de Bala, la forêt communautaire de Satiri et la forêt classée de Maro. Véritable joyau écologique, la mare aux hippopotames se situe en plein milieu d’une forêt classée et une réserve de biosphère reconnue par l’UNESCO, faisant de ce site une destination d’exception. Dans le contexte actuel, a-t-il souligné, le développement du tourisme constitue un choix stratégique pour stimuler l’économie locale et renforcer le rayonnement du patrimoine national.

Prenant la parole au nom du Gouvernement, la Gouverneure de la région du Guiriko, Mariama KONATÉ/GNANOU, a invité les Burkinabè à s’approprier le tourisme interne en découvrant les nombreuses merveilles du pays des hommes intègres. Elle a réaffirmé la vision du Gouvernement de faire du tourisme interne un véritable pôle d’attraction, capable de contribuer au développement économique, à la cohésion sociale et à la valorisation durable du patrimoine culturel et touristique du Burkina Faso.