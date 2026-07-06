Championnat international WBA Afrique de boxe : Hamed Abel Nikièma s’offre la ceinture continentale

Le boxeur Hamed Abel Nikièma a décroché la ceinture WBA Afrique, le vendredi 3 juillet 2026, au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le pugiliste burkinabè est venu à bout du Béninois Faustin Dossou après douze rounds.

Le Palais des Sports de Ouaga 2000 a renoué, vendredi 3 juillet, avec les grandes soirées de boxe. Devant un public venu nombreux, le Burkina Faso a vécu une nuit de triomphe avec la conquête de la ceinture WBA Afrique par Hamed Abel Nikièma, alias « Le Percuteur ». Au terme de douze rounds d’une intensité remarquable, le champion burkinabè a dominé le Béninois Faustin Dossou à l’unanimité des juges (120-108, 119-109 et 120-108), offrant ainsi au pays un nouveau titre continental près d’une décennie après les exploits des grandes figures du noble art burkinabè.

La tension était perceptible bien avant le premier coup de gong. La veille, lors de la traditionnelle pesée officielle, les deux protagonistes avaient affiché chacun 72,5 kg et s’étaient livrés à un face-à-face électrique, annonçant une confrontation sans concession. D’un côté, Hamed Abel Nikièma arrivait invaincu avec 18 victoires en autant de combats, dont 17 remportées avant la limite. En face, Faustin Dossou présentait également un impressionnant palmarès avec 21 victoires, dont 20 par KO, en 29 sorties. Sur le ring, les deux hommes ont confirmé leur réputation. Dès les premières reprises, « Le Percuteur » a tenté d’imposer son rythme grâce à des directs puissants et des uppercuts précis. Mais le Béninois a fait honneur à son surnom d’encaisseur.

Malgré les coups encaissés, parfois acculé dans les cordes, il est resté debout jusqu’au dernier round, refusant obstinément de céder. Hamed Abel Nikièma a multiplié les offensives dans l’espoir de conclure avant la limite, sans jamais réussir à faire tomber son adversaire. Au terme des douze reprises, la supériorité technique du Burkinabè ne faisait cependant plus aucun doute. Les trois juges lui ont accordé une victoire nette, lui permettant de décrocher la ceinture WBA Afrique sous les ovations d’un Palais des Sports entièrement acquis à sa cause.

« On ne monte pas sur le ring avec l’idée de chercher le KO. On travaille jusqu’au bout. Si le KO vient, tant mieux. Mon adversaire était un véritable encaisseur. J’ai tout essayé pour l’arrêter, mais il a démontré qu’il était un grand combattant », a déclaré le nouveau champion continental quelques instants après son sacre. Très ému, Hamed Abel Nikièma a dédié sa ceinture au peuple burkinabè, avec une pensée particulière pour les Forces de défense et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie tombés au front. « Je dédie cette ceinture à la population burkinabè et particulièrement à mes frères d’armes qui sont restés sur le front. Que leurs âmes reposent en paix », a-t-il affirmé avant d’afficher ses ambitions.

« L’objectif est désormais de défendre cette ceinture et, progressivement, d’aller chercher une ceinture mondiale. Nous voulons faire revivre la boxe burkinabè », a-t-il dévoilé. Présente au bord du ring, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum s’est réjouie de la qualité du spectacle offert au public. Elle a salué « un très beau combat entre deux grands champions », rappelant que le KO n’est jamais une finalité en boxe. « Beaucoup espéraient un KO, mais il faut reconnaître que le challenger béninois a montré énormément de courage. Notre champion a néanmoins démontré toutes les qualités attendues d’un grand boxeur », a-t-elle souligné.

Relève assurée

Parrain de la compétition, le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux anciens champions burkinabè, notamment feu Nabaloum « Boum Boum », Alexis « Yoyo » Kaboré et leurs contemporains, dont les exploits continuent d’inspirer la jeune génération. Il a également félicité la Fédération burkinabè de boxe pour l’organisation de cette soirée internationale qui contribue à repositionner le Burkina Faso sur la carte du noble art africain. Au-delà du combat principal, la soirée a confirmé la bonne santé de la relève nationale. En boxe amateur, Moubarack Kano s’est imposé aux points face à Ulrich Bama après trois rounds, tout comme Robins Boro, vainqueur de Nourdine Konseiga. Seul Ousmane Pagleguoum s’est incliné aux points devant Mohamed Pardavan.

Chez les néo-professionnels, les représentants burkinabè ont réalisé un sans-faute. Boris Gnoumou a vaincu le Ghanéen Mohammed Alhassan par KO au troisième round en super-coqs, tandis qu’Ebenezer Zoungrana a expédié le Malien Ohine Kokouvi au tapis dès la quatrième reprise en super-moyens. Ces performances d’ensemble viennent renforcer le message lancé avant le gala par les responsables de la Fédération burkinabè de boxe. Leur ambition est de replacer durablement le Burkina Faso parmi les grandes nations africaines de la discipline. Avec cette ceinture WBA Afrique remportée par Hamed Abel Nikièma et la belle prestation de la jeune génération, le noble art burkinabè semble avoir retrouvé un nouvel élan. Une victoire qui dépasse le simple cadre sportif et ravive l’espoir de voir, dans un avenir proche, un boxeur burkinabè viser les plus prestigieux titres mondiaux.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO