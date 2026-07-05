Galian 2026 : La Fondation internationale Babou Paulin Bamouni félicite son lauréat

A la suite de la récompense au Galian 2026 pour son prix spécial de la Fondation internationale Babou Paulin Bamouni, le lauréat des Editions Sidwaya, Boukary Bonkoungou, a été reçu et félicité par la fondation, mercredi 24 juin 2026, à son siège provisoire, à Ouagadougou.

« Entrepreneuriat des jeunes et des femmes : de zéro franc à de véritables businessmen », c’est le titre du reportage en presse écrite du journaliste des Editions Sidwaya, Boukary Bonkoungou, qui a remporté le prix spécial Babou Paulin Bamouni lors de la 29e édition des prix Galian. A la cérémonie de récompense, vendredi 19 juin 2026, à Ouagadougou, le lauréat a obtenu un trophée, une attestation et un million FCFA. Après cette apothéose des prix Galian, édition 2026, Boukary Bonkoungou, premier lauréat de ce prix spécial, a été reçu et félicité par la présidente de la Fondation internationale Babou Paulin Bamouni, Céline Bamouni, mercredi 24 juin 2026, à son siège provisoire, dans la capitale. Elle a réaffirmé le rôle de la fondation dans la promotion de l’excellence et de l’intégrité dans le journalisme. Au cours des échanges, le promu a été rassuré qu’au-delà de la distinction individuelle, l’octroi de ce prix répond à des enjeux structurels autant pour la presse que pour la société burkinabè.

Stimuler une culture de l’excellence journalistique

« Il s’agit d’abord de reconnaître publiquement le journalisme d’engagement dans un contexte médiatique marqué par la course à l’immédiateté et la fragilité économique des rédactions. Il s’agit ensuite de promouvoir la décolonisation des récits en valorisant les œuvres qui documentent les dynamiques africaines endogènes sans recourir à des grilles d’analyse importées. Il s’agit enfin de stimuler une culture de l’excellence journalistique qui serve de boussole pour les rédactions et les nouvelles générations de journalistes burkinabè », selon la fondation. Le jury du Prix Spécial Babou Paulin Bamouni, 2026, selon le compte rendu de notation, a réuni cinq personnalités aux profils complémentaires, sélectionnées pour leur indépendance, leur expertise éditoriale et leur connaissance du paysage médiatique africain. Sa composition délibérément panafricaine associant un journaliste culturel sénégalais, une ancienne ministre burkinabè de la culture, un expert en communication internationale, un communicateur institutionnel et un enseignant-chercheur en sciences de l’information garantit une évaluation plurielle et impartiale. La présidente de la fondation s’est dite satisfaite des échanges qui lui ont permis aussi de connaître le parcours professionnel du lauréat et ses perspectives. Institué par la Fondation internationale Babou Paulin Bamouni, cette distinction rend hommage à un journaliste et directeur de la presse écrite et presse présidentielle burkinabè, disparu le 15 octobre 1987 aux côtés du Camarade Président Thomas Sankara et artisan de la communication révolutionnaire Ce prix spécial est décerné exclusivement à des œuvres de la presse écrite support du journalisme de profondeur par excellence et vise à reconnaître le journalisme d’engagement qui informe, forme et émancipe les citoyens, selon la citation de Babou Paulin Bamouni : « Le journaliste en pays sous-développé joue un rôle double, informer et former, sinon éduquer .»

La Rédaction

Légendes (Crédit-photos : Fondation Babou Paulin Bamouni

A propos de Babou Paulin Bamouni et la fondation

La Fondation Internationale Babou Paulin Bamouni, lancée le 11 mai 2026 à Ouagadougou, a pour mission de perpétuer l’héritage intellectuel et éditorial du journaliste burkinabè Babou Paulin Bamouni (1950–1987), journaliste engagé, défenseur d’une Afrique libre et émancipée. Babou Paulin Bamouni était avant tout un homme de plume, directeur de publication, auteur d’un recueil poétique (LUTTES). Ancrer donc son prix dans (proposition :la presse écrite) constitue un hommage cohérent à cet héritage.

Deuxièmement, la presse écrite demeure, par sa nature, le support du journalisme de profondeur et d’investigation : là où la télévision et la radio privilégient l’immédiateté, le journal exige la mise en contexte, la vérification et la construction argumentée des qualités consubstantielles à la vision de Babou Paulin Bamouni.

Troisièmement, dans un environnement médiatique burkinabè. La fondation organise le Grand Prix International de Journalisme, un colloque scientifique annuel sur la souveraineté médiatique africaine, un programme de bourses « Fils de Paysan » pour les étudiants en journalisme issus de milieux défavorisés, et l’Académie Babou Paulin Bamouni dédiée à la formation en journalisme d’excellence.

B.B.

Source : Fondation internationale Babou Paulin Bamouni