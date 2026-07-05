Tourisme interne: Le Burkina Faso réaffirme son pari sur le tourisme national

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts, et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a lancé la 4e édition de la Grande saison du tourisme interne, le samedi 4 juillet 2026, à Samandéni Beach, dans la commune de Bama. Pendant trois mois, des activités de découverte du patrimoine national seront organisées afin de promouvoir le tourisme local, présenté par les autorités comme un levier de développement économique et de résilience.

Samandéni Beach, dans la commune rurale de Bama, est le point de départ de la 4e édition de la Grande saison du tourisme interne (GSTI). Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts, et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a officiellement lancé cette grande saison du tourisme interne, le samedi 4 juillet 2026. Une fois de plus, selon le ministre, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de faire du tourisme interne un moteur de développement local et de valorisation des richesses nationales. Placée sous le thème « Tourisme interne, un levier de valorisation du patrimoine et de développement local au Burkina Faso », cette édition entend susciter un plus grand engouement des Burkinabè pour les destinations touristiques nationales. Pour le ministre en charge du Tourisme, le contexte international, marqué par des crises successives, commande aux États de s’appuyer davantage sur leurs ressources internes afin de consolider leurs économies. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a indiqué que les actions entreprises ces dernières années en faveur du tourisme interne produisent déjà des résultats encourageants. Selon les statistiques présentées, les sites touristiques du Burkina Faso ont enregistré une hausse de fréquentation de 177 % en 2025. Le Mémorial Thomas Sankara, considéré comme l’un des principaux pôles d’attraction du pays, a accueilli 177 101 visiteurs entre le 19 mai 2025 et le 30 juin 2026, pour des recettes de plus de 100 millions de francs CFA. Le Musée national, quant à lui, a reçu 106 467 visiteurs en 2025, dont près de 80 % de Burkinabè. Ces performances, a laissé entendre le ministre, traduisent à la fois l’intérêt grandissant des populations pour leur patrimoine et les effets de l’amélioration progressive de la situation sécuritaire. Il a, à cet effet, rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dont les sacrifices, a-t-il estimé, contribuent au retour progressif des activités dans plusieurs localités.

Samandéni, vitrine du tourisme endogène

Prenant la parole au nom des parrain, Léonce Salif Diarra, par ailleurs Président de l’Association des Professionnels du Voyage et du Tourisme (APVT), a exprimé sa vision et ses encouragements pour le secteur touristique au Burkina Faso. Il a ainsi lancé un appel aux institutions publiques, aux collectivités territoriales et aux professionnels du secteur (hôteliers, guides, transporteurs) pour faire de cette filière une priorité nationale en misant sur l’innovation et l’amélioration de la qualité des services. Le choix de Samandéni pour accueillir cette édition illustre la volonté des autorités de promouvoir de nouvelles destinations touristiques. Gilbert Ouédraogo a rappelé qu’en avril 2025, lors d’une visite sur le site, un appel avait été lancé aux investisseurs nationaux pour développer les infrastructures d’accueil. « Plus d’une cinquantaine d’investisseurs ont répondu favorablement à cet appel », a-t-il relevé, saluant la transformation de Samandéni Beach en un espace touristique moderne, entièrement porté par l’investissement privé burkinabè. Le Président de la délégation spéciale de Bama, Félix Bayé, a exprimé sa satisfaction de voir sa commune accueillir un événement d’envergure nationale. Il a mis en avant les nombreux atouts de la localité, notamment le barrage de Samandéni, les plaines aménagées, les unités d’étuvage du riz, ainsi que les richesses naturelles et culturelles qui font de la commune une destination touristique prometteuse. Selon lui, cette manifestation va contribuer non seulement à faire connaître davantage les potentialités de Bama, mais aussi à stimuler les activités économiques au profit des communautés locales. La Grande saison du tourisme interne va se dérouler durant trois mois. Au programme figurent des excursions, des visites de sites touristiques, des animations culturelles et artistiques, ainsi que des activités de promotion des savoir-faire locaux. Les acteurs du secteur se sont également engagés à proposer des tarifs préférentiels afin de faciliter les déplacements des touristes nationaux. À travers cette initiative, les autorités entendent consolider une dynamique qui place le tourisme interne au cœur de la stratégie de développement économique du Burkina Faso. L’objectif est de faire des Burkinabè les premiers ambassadeurs de leur patrimoine culturel et naturel, tout en renforçant les retombées économiques au bénéfice des collectivités territoriales.

Kamélé FAYAMA