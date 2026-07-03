Lutte contre le terrorisme : le FSP, un symbole de patriotisme et de résilience des Burkinabè

Mis en place en 2023 par le gouvernement pour centraliser les contributions financières destinées à soutenir les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les forces armées dans la lutte contre le terrorisme, le Fonds de soutien patriotique (FSP) cumule une mobilisation d’environ 660 milliards F CFA au 28 juin 2026. Cette mobilisation qui, à chaque fois, dépasse les prévisions, témoigne d’une confiance solidement établie entre les plus hautes autorités du pays et les populations, l’efficacité des mécanismes de mobilisations et la transparence qui entoure sa gestion.

Trois ans après son lancement (2023), le Fonds de soutien patriotique (FSP) est devenu l’un des principaux symboles de la résilience et de la solidarité des Burki-nabè face aux défis sécuritaires. Créé pour soutenir les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les Forces de défense et de sécurité (FDS), il traduit l’engagement d’un peuple à participer activement à la reconquête du territoire national et au retour de la paix. En effet, les perfor-mances du Fonds témoignent d’une mobilisation exceptionnelle des populations au service de la reconquête totale du territoire et de la souveraineté.

Ainsi, sur une prévision de 100 milliards F CFA en 2023, plus de 99 milliards FCFA soit un taux de 99,04 % ont été collectés pour le Fonds de soutien patriotique (FSP). En 2024, plus 175 milliards F CFA ont été mobilisé sur 150 milliards F CFA attendus, soit un taux de 117,12 %. Au titre de l’année 2025, plus de 222 milliards F CFA ont été recouvrés sur une prévision de 150 milliards FCFA (plus de 148 %). Pour 2026, le premier semestre montre déjà des signaux positifs avec 162,388 milliards F CFA mobilisés au 28 juin 2026, soit 81,19 % de l’objectif annuel fixé à 200 milliards F CFA.

Comparativement à la même période en 2025, les encaissements enregistrent une progression de 66,73 %, ainsi qu’une hausse de 258,49 % par rapport au premier trimestre 2026. Ces chiffres reflètent la confiance des Burkinabè envers un mécanisme dont les effets sont perceptibles sur le terrain. Malgré un contexte économique difficile, citoyens, entreprises, organisations de la société civile et Burkinabè de la diaspora continuent d’apporter leur contribution, convaincus que chaque franc versé participe au renforcement des capa-cités des combattants engagés pour la défense de la patrie.

La transparence

« Grâce à ce fonds, les blindés, les armes, les munitions, ont été acquis au profit des forces de défense et de sécurité », avait précisé le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, en début d’année 2026. Et le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, de préciser que trois hélicoptères ont été acquis en 2025 avec des moteurs d’hélicoptères sans oublier les travaux de bitumage du tronçon Kaya-Barsalogho. L’adhésion croissante des populations au FSP repose sur la transparence qui caractérise la gestion du Fonds. « Tout se passe dans la transparence totale parce que nous avons mis en place un conseil d’orientation présidé par le Premier ministre, qui se réunit chaque trimestre.

En sus, il y a un comité de gestion chargé de la collecte, de la centralisation et de la gestion des fonds, il se réunit chaque mois pour faire le point. Aussi, le fonds est soumis à des audits de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption », a rassuré le ministre des Finances. Des exercices de redevabilité ont également été orga-nisés dans plusieurs chefs-lieux de régions au cours du premier semestre 2026.

Une grande chaine de patriotisme

Saluant cette mobilisation, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a invité les Burki-nabè, le mardi 30 juin 2026, à poursuivre leurs efforts afin de consolider les acquis et de renforcer davantage ce mécanisme de financement souverain.« Plus que jamais, la synergie d’actions entre les institutions publiques, le secteur privé, les organisations de la société civile et l’ensemble des citoyens doit être consolidée et renforcée avec davantage d’audace, de responsabilité et de détermination », a-t-il déclaré.

Le Premier mi-nistre a ainsi invité chaque compatriote à continuer d’apporter sa contribution à cette « grande chaîne de solidarité, de patriotisme et d’engagement citoyen », qu’il considère comme l’une des principales forces du peuple burkinabè. Au nom du président du Faso et du gouvernement, il a traduit sa gratitude aux Bur-kinabè de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles, pour les contributions qui traduisent leur engagement dans la lutte pour la restauration de la paix dans notre pays.

La rédaction