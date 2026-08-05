CAN Féminine 2026 / Burkina # Afrique du Sud (0-1) : les Etalons Dames sorties la tête haute

Les Etalons Dames ont vu leur parcours à la Coupe d’Afrique des Nations féminine, Maroc 2026, s’arrêter le mardi 4 août au stade Moulay Rachid de Casablanca. Battues 1 but à 0 par les Banyana Banyana d’Afrique du Sud lors de la troisième et dernière journée du groupe B, les joueuses d’Issa Balboné échouent aux portes des quarts de finale. Pourtant, la victoire de la Côte d’Ivoire (2-1) face à la Tanzanie dans l’autre rencontre leur ouvrait la voie de la qualification. Un simple match nul face aux championnes d’Afrique en titre aurait suffi pour poursuivre l’aventure.

Pour ce rendez-vous décisif, le sélectionneur Issa Balboné n’a apporté qu’un seul changement à son onze de départ par rapport à celui qui avait dominé la Tanzanie vendredi dernier. Safiatou Sam a retrouvé une place de titulaire en défense à la place de Diamilatou Zongo, un choix dicté par la volonté de renforcer l’arrière-garde burkinabè face à la puissance offensive sud-africaine. Dès le coup d’envoi, les intentions du staff burkinabè étaient perceptibles.

Les Etalons Dames ont volontairement laissé l’initiative du jeu à leurs adversaires en évoluant dans un bloc médian, misant sur une organisation défensive compacte et des transitions rapides pour exploiter les espaces. Un choix tactique assumé face à une équipe réputée pour sa maîtrise technique et sa capacité à monopoliser le ballon. Ce plan de jeu a permis de contenir les premières offensives sud-africaines, mais il a aussi limité les ambitions offensives burkinabè. Les transmissions en profondeur manquaient de précision et les rares contres étaient rapidement neutralisés par une défense sud-africaine bien en place.

La première véritable occasion est pourtant à mettre à l’actif des Burkinabè. A la 12e mn, une mésentente dans la défense sud-africaine profite à Adama Congo. Seule face à la gardienne Kaylin Swart, l’attaquante hésite entre le dribble et la frappe, laissant à la portière des Banyana Banyana le temps de sortir et de repousser le danger. Les championnes d’Afrique 2022 reprennent ensuite leur domination. Très actives sur le côté gauche de l’attaque, elles multiplient les dédoublements et les permutations jusqu’à trouver la faille.

A la 21ᵉ, Thembi Kgatlana conclut une action initiée sur le flanc gauche et ouvre le score (1-0). Loin de lever le pied, les Sud-Africaines poursuivent leur entreprise de domination grâce à un jeu de possession fluide, ponctué de passes courtes et d’un pressing constant. Elles se procurent encore plusieurs situations dangereuses tandis que les Etalons Dames peinent à conserver le ballon. Seule une tête d’Adèle Kabré sur coup de pied arrêté apporte un léger frisson sans trouver le cadre. A la pause, la possession est logiquement en faveur des Banyana Banyana (59 % contre 41 %).

Au retour des vestiaires, Issa Balboné tente de relancer son équipe en procédant à deux changements. Les Etalons Dames affichent davantage de l’agressivité et portent le pressing plus haut. Cette réaction semble rapidement récompensée lorsqu’Adèle Kabré est déséquilibrée dans la surface de réparation. L’arbitre désigne d’abord le point de penalty avant de revenir sur sa décision après consultation de la VAR, privant le Burkina Faso d’une occasion idéale de revenir au score. Cette décision redonne de l’allant aux Burkinabè qui tentent de maintenir la pression. Mais, en se découvrant davantage, elles offrent aussi des espaces aux Sud-Africaines, plusieurs fois proches du but du break.

Adama Congo, peu en réussite durant la rencontre, perd plusieurs ballons importants et écope d’un carton jaune. Malgré les changements opérés de part et d’autre et une volonté manifeste de revenir dans la partie, les Etalons Dames ne parviennent jamais à inquiéter sérieusement la gardienne sud-africaine dans le dernier quart d’heure. Bien organisées et expérimentées, les Banyana Banyana gèrent leur avantage avec sang-froid jusqu’au coup de sifflet final. Dans le même temps, la Côte d’Ivoire s’impose 2 buts à 1 face à la Tanzanie et décroche, avec l’Afrique du Sud, son billet pour les quarts de finale.

Le Burkina Faso quitte ainsi la compétition avec un bilan d’une victoire pour deux défaites. Si l’élimination laisse inévitablement des regrets, notamment au regard du match nul qui suffisait face à l’Afrique du Sud pour se qualifier, les Etalons Dames repartent néanmoins du Maroc avec un motif de satisfaction : la première victoire de leur histoire en phase finale de la CAN féminine, acquise face à la Tanzanie. Une performance qui confirme les progrès de cette jeune sélection et nourrit de réels espoirs pour les prochaines échéances continentales.

Achille Pengdwendé OUEDRAOGO

Depuis Casablanca