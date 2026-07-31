Autoroute Ouagadougou/Bobo-Dioulasso : 200 milliards F CFA mobilisés pour la première phase

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a bouclé ce jeudi 30 juillet 2026, à Ouagadougou, l’évaluation des membres du gouvernement avec le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubacar Nacanabo.

En dépit d’un contexte national, sous régional et international difficile, le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, tient bien son département, très stratégique dans la mobilisation des ressources pour faire face aux impératifs de développement et de reconquête de l’intégrité du territoire national. A la première moitié de l’année, il est à 60,66 % de taux de réalisation de son contrat d’objectif de 2026, conformément à sa lettre de mission.

En matière de mobilisation de ressources pour le financement des priorités de développement du gouvernement et de la lutte contre le terrorisme, c’est 1 939 milliards F CFA qui ont recouvrés au cours du premier semestre de 2026 pour le budget de l’Etat, soit 58% de taux de recouvrement. A cela s’ajoutent la mobilisation de 162 milliards F CFA pour le Fonds de soutien patriotique, de 200 milliards F CFA pour la première phase de la réalisation de l’autoroute Ouaga-Bobo-Dioulasso conformément aux orientations du camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et plus de 20 milliards F CFA pour les collectivités territoriales, durant la même période.

Le département en charge des finances a également mobilisé près de 7 milliards au titre de la contribution pour la recherche, et le succès du premier Diaspora bonds du Burkina Faso sur le marché financier régional qui a permis de mobiliser 151 milliards F CFA pour un objectif initial de 125 milliards F CFA, soit un taux de succès de 121,2 %. A côté de la collecte des ressources publiques, Aboubakar Nacanabo et ses proches collaborateurs ont conduit d’importantes initiatives et réformes, élaborés des outils de planification stratégique qui viennent renforcer l’efficacité de l’administration financière et les fondations de l’économie burkinabè.

Il a cité, entre autres, l’opérationnalisation du nouveau référentiel national de développement, le Plan RELANCE 2026-2030, la digitalisation du foncier avec le déploiement progressif de la plateforme, la digitalisation des procédures des marchés publics qui connait 61% de taux de réalisation avec pour objectif d’achever la construction de ladite plateforme d’ici la fin de l’année. Sans oublier la poursuite de l’opérationnali- sation de la Facture électronique certifiée (FEC) qui va permettre de faire en sorte que toutes les opérations économiques réalisées dans le pays puissent se faire à travers cette FEC, a-t-il précisé.

Le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmnuel Ouédraogo, a félicité le ministre de l’Economie et des Finances pour ces résultats obtenus dans un contexte exigeant. Des acquis que Aboubakar Nacanabo met à l’actif de l’ensemble du personnel qui se donne au quotidien pour l’accomplissement de la mission assignée au département. Pour le dernier semestre de l’année 2026, le département entend renforcer les acquis et engranger davantage de performances à travers l’intensification du recouvrement des recettes, de la lutte contre la fraude afin d’assainir l’économie nationale et préserver la santé des populations, la poursuite de la digitalisation, la mise en œuvre de réformes importantes et la seconde phase du Diaspora Bonds.

Mahamadi SEBOGO

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