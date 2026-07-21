Avis de recrutement externe

La société minière, IAMGOLD Essakane SA, recherche des candidatures de personnes qualifiées pour combler le poste suivant:
Lire le communiqué en cliquant sur le lien ci-dessous:
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Sidwaya est un quotidien national du Burkina Faso. Ancien journal étatique, il est aujourd'hui considéré comme un journal de référence par la population Burkinabè. Le journal Sidwaya est distribué principalement sur Ouagadougou la capitale, mais également dans les chefs-lieux des différentes régions du Burkina Faso.
Nous contacter: contact@sidwaya.info