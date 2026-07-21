AVIS DE RECRUTEMENT EXTERNE

Par
JK. Sidwaya
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La société minière, IAMGOLD Essakane SA, recherche des candidatures de personnes qualifiées pour combler le poste suivant:

Lire le communiqué en cliquant sur le lien ci-dessous:

Avis de recrutement externe

 

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