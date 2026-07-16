Café littéraire: les énarques découvrent quatre œuvres

L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) a organisé la VIe édition du café littéraire de l’Enarque, mercredi 15 juillet 2026 à Ouagadougou

L’Ecole nationale d’ad-ministration et de magistrature (ENAM) fait de la lecture, un pilier de la formation de ses auditeurs. Dans cette dynamique, elle a organisé la VIe édition du café littéraire de l’énarque, le mercredi 15 juillet 2026 à Ouagadougou. Cette activité a été marquée par la présence de l’ancien maire de Ouaga- dougou, Simon Compaoré, invité d’honneur. Quatre ouvrages ont été présentés aux participants. Il s’agit de « Les qualités du leadership de l’officier », du colonel à la retraite Seydou Toussaint Prospère Sanou, de « Monsieur le Maire », un essai biographique consacré au parcours de Simon Compaoré, de « Osez diriger en tant que femme africaine », de Mavalow Christelle Kalhoule. Le dernier ouvrage porte sur la gestion des équipements et des services publics.

Selon le conseiller en archivistique de l’ENAM, Sia Tia, cette initiative, lancée en 2023, vise à susciter le goût de la lecture chez les auditeurs et leur offrir un cadre d’échanges sur des ouvrages à forte portée intellectuelle et sociale. Faire de la lecture un levier de formation Il a également indiqué que la volonté de l’ENAM est de pérenniser cette activité qui constitue désormais un rendez-vous culturel au sein de l’école. Sia Tia a précisé que le choix des œuvres du café littéraire ne répond pas à une thématique imposée mais, il est plutôt guidé par l’actualité et la capacité à susciter la réflexion chez les énarques.

Les échanges ont permis de questionner les qualités qui fondent un véritable leader. Ils ont également porté sur les valeurs essentielles à l’exercice de fonctions publiques, notamment l’intégrité, la discipline, le sens de la responsabilité et l’exemplarité. Les participants ont aussi abordé le leadership féminin, la gestion des équipements et services publics, ainsi que le rôle des hommes publics dans l’éducation des enfants et la transmission des valeurs aux générations futures. Pour le représentant des énarques, Issa Djigemdé, cette rencontre a été une occasion de découvrir une autre dimension de la littérature.

Selon lui, les œuvres présentées sont « originales et authen-tiques », offrant une nouvelle manière d’appréhender le livre. « L’ouvrage « Monsieur le Maire » a particulièrement retenu l’attention des auditeurs. Il retrace notamment la manière dont les valeurs éducatives reçues par Simon Compaoré, auprès de son père pasteur, ont influencé son parcours et sa manière d’assumer ses responsabilités publiques » a-t-il ajouté.

Abdoulaye BALBONE

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)