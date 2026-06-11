Il l’accuse d’avoir menacé de le tuer mystiquement

A.S a comparu le mardi 19 mai 2026 devant les juges de la chambre correctionnelle du TGI de Banfora pour menace sous condition. Des faits qui lui sont reprochés, S.H l’accuse de l’avoir menacé courant 2025 de lui faire passer de vie en trépas, mystiquement. Tous les faits se reposent sur une histoire de parcelle. Le prévenu est résident du quartier Bounouna de Banfora où se trouve sa grande concession familiale. Au moment du lotissement de la zone à l’occasion de la célébration du 11-Décembre 2020 à Banfora, le prévenu avait fortement espoir d’être attributaire de cette parcelle litigieuse sur laquelle est enterré son grand frère. Seulement, après les résultats d’attribution il sera surpris de ne pas être attributaire de ladite (…)

Adaman DRABO

Boudayinga J-M THIENON

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com