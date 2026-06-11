Electricité prépayée : COMZA Burkina lance le crédit d’électricité d’urgence ‘’SOS Cash Power’’

La société COMZA Burkina, en collaboration avec la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL), a officiellement lancé une nouvelle solution dénommée ‘’SOS Cash Power’’ dédiée aux abonnés équipés de compteur prépayé, mercredi 10 juin 2026, à Ouagadougou.

La société COMZA Burkina a développé un nouveau produit pour soulager le quotidien des abonnés équipés de compteur prépayé d’électricité cash power. Le lancement officiel de cette innovation dénommée ‘’SOS Cash Power’’, est intervenue, mercredi 10 juin 2026, à Ouagadougou. ‘’SOS Cash Power’’ est un service de crédit d’électricité d’urgence qui permet à un client de recharger son compteur immédiatement, même si celui-ci ne dispose pas de liquidité ou d’argent électronique à l’instant T, selon le directeur de COMZA Burkina, Dr Aristide Aly Boyarm. « Il lui suffit juste de composer *3480# et suivre les instructions pour emprunter du crédit allant de 250 francs CFA à 5 000 francs CFA qu’il remboursera lors de sa prochaine recharge moyennant les frais du service incluant la TVA qui est de 15% du montant emprunté », a-t-il expliqué. Le directeur de COMZA Burkina a en effet soutenu que l’innovation a été inspirée d’un constat simple, partagé un peu partout en Afrique avec l’essor des compteurs prépayés. « Plusieurs clients se retrouvent privés d’électricité au mauvais moment, faute d’avoir pu recharger à temps leurs compteurs. En cherchant une réponse à ce problème, l’idée d’un crédit d’énergie a peu à peu pris forme au sein de nos équipes, jusqu’à devenir une solution technologique concrète », a-t-il étayé. Pour lui, le principe de SOS Cash Power répond à une situation que des milliers de ménages et commerçants connaissent. A savoir, une coupure de crédit qui survient tard le soir, le week end, un jour férié ou loin d’un point de paiement.

Une solution simple

« SOS Cash Power est une solution simple, rapide, accessible et surtout utile pour le citoyen qui n’est plus jamais laissé dans le noir, faute de liquidité immédiate et également utile pour la SONABEL dont le service gagne en continuité », s’est réjoui le directeur de COMZA Burkina. Pour sa part, le représentant du Directeur général (DG) de la SONABEL, Noël Soumnéré, a salué l’innovation qui vient renforcer la modernisation des services de la nationale d’électricité au profit de ses clients. Aussi, il a félicité COMZA Burkina pour son professionnalisme et sa capacité à proposer des solutions adaptées aux réalités africaines. « Dans un contexte où l’électricité est devenue un besoin essentiel pour la vie quotidienne, les activités économiques, l’éducation, la santé et la sécurité, éviter les interruptions des services dues à un manque momentané de liquidités constitue une avancée importante », a apprécié le représentent du directeur général de la SONABEL. Pour lui S.O.S Cash Power apporte ainsi plus de flexibilité, de continuité des services et de sérénité aux clients. « A la SONABEL, notre ambition est d’améliorer durablement l’expérience clients et moderniser les services qui leur sont proposés. Ce partenariat avec COMZA Burkina s’inscrit pleinement dans cette dynamique de transformation numérique et d’innovation au service des usagers », a-t-il déclaré. Noel Soumnéré a rassuré les consommateurs et COMZA Burkina que ce service se fera dans le respect des principes de transparence, de fiabilité et de qualité des services.

Kadi RABO