Fada N’Gourma : L’humoriste, Kaboré l’Intellectuel, égaie le public

L’humoriste, Kaboré l’Intellectuel, a livré un spectacle, le 17 juillet 2026, dans la salle polyvalente de Fada N’Gourma. Cette initiative était placée sous le patronage du ministre chargé de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et le coparrainage des ministres Moumouni Zoungrana et Jacques Sosthène Dingara.

La tournée nationale de l’humoriste, Kaboré l’Intellectuel, a débuté de la plus belle des manières. Le vendredi 17 juillet 2026, la salle polyvalente de Fada N’Gourma était comble, à l’occasion d’un spectacle entièrement joué en langue mooré. Accompagné des humoristes, Nokorba, El Présidente, Loukman et Diamond Girl, l’humoriste a offert plus de deux heures de rire à un public venu en grand nombre. Cette première étape a confirmé l’engouement des Burkinabè pour un humour qui puise son inspiration dans les réalités sociales et les valeurs culturelles du pays.

D’une capacité de plus de 1 500 places, la salle polyvalente de Fada N’Gourma a refusé du monde. Cette initiative était placée sous le patronage du ministre chargé de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et le coparrainage des ministres, Moumouni Zoungrana et Jacques Sosthène Dingara. A Fada N’Gourma, la coordination locale était assurée par l’acteur culturel Soumaye Bolly, tandis que le parrain de l’étape était Pascal Thiombiano, président-directeur général d’Expo Gulmu.

Bien avant le début du spectacle, tous les sièges étaient occupés et de nombreux spectateurs ont suivi la représentation debout, faute de places disponibles. Une affluence exceptionnelle qui témoignait de la popularité grandissante de Kaboré l’Intellectuel. La soirée s’est ouverte avec les humoristes de la région, notamment Fada Comédie et Aggara Boss 226, qui ont “chauffé” la salle avant l’arrivée de la tête d’affiche. A 20 h 30, Kaboré l’Intellectuel est monté sur scène sous une salve d’applaudissements. Pendant près d’une heure trente, l’artiste a enchaîné sketches avec une aisance remarquable.

Fidèle à son style, il a abordé avec humour des sujets de société tels que la parenté à plaisanterie entre Gourmantché et Yaadcé, la cohésion sociale, le vivre-ensemble, la paix et le quotidien des Burkinabè. Tout au long du spectacle, il a partagé la scène avec Nokorba, El Presidente, Loukman et Diamond Girl, qui ont chacun apporté leur touche artistique à cette soirée placée sous le signe du rire. A l’issue de la représentation, les témoignages du public traduisaient une satisfaction unanime. «Il fallait ce genre de spectacle pour nous égayer. Nous n’avons pas souvent l’occasion d’assister à des spectacles d’humour de cette qualité à Fada N’Gourma », a confié Boukary Lingani, professeur des lycées.

Satisfecit des participants

Présent à la soirée, Djibilirou Hassane, conseiller technique chargé de la culture auprès du gouverneur de la région du Goulmou s’est réjoui de l’initiative. « Au nom du gouverneur de la région du Goulmou, je félicite les artistes ainsi que toute l’équipe d’orga-nisation. Depuis plusieurs années, Fada N’Gourma n’avait plus accueilli un spectacle d’humour d’une telle envergure. Nous espérons que ce type d’initiative contribuera à renforcer la résilience, la cohésion sociale et le bien-être des populations», a t-il dit. Très ému par l’accueil réservé au spectacle, Kaboré l’Intellectuel a salué la mobilisation du public. « C’est un immense honneur de jouer devant le public de Fada N’Gourma.

Notre ambition est d’aller à la rencontre de nos fans partout où ils se trouvent. Voir cette grande salle remplie est une immense satisfaction pour toute notre équipe », s’est-il réjoui. Pour Diamond Girl, cette représentation revêtait une dimension particulière. « C’est ma première prestation devant un public en dehors de Ouagadougou. Cette tournée est une formidable opportunité de rencontrer d’autres publics et de faire découvrir notre humour à l’ensemble des Burkinabè», a-t-il dit. Portée par Baarack Concepts, cette étape de Fada N’Gourma marque le lancement d’une tournée nationale qui se poursuivra à Tenkodogo, Kaya et Ouahigouya, avec des spectacles gratuits, avant le spectacle final prévu à Ouagadougou.

Boukary OUEDRAOGO (Collaborateur)