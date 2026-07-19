Entrée en bourse de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire : les souscriptions pour l’acquisition des actions vont du 20 juillet au 6 août 2026

Bridge Bank Group Côte d’Ivoire (BBGCI), filiale de Bridge Bank Group, entre en bourse et ouvre 20% de son capital, soit 67,5 milliards F CFA, au public de l’UEMOA. Ce sont au total, 10 millions d’actions de 6750 F CFA qui sont ouvertes aux investisseurs. Les souscriptions vont du 20 juillet 2026 au 6 août 2026 auprès de toutes les Sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) de la zone UEMOA. Le capital à mobiliser va servir à financer le plan stratégique 2026-2030 de la banque.

Après 20 ans sur le marché ivoirien, la holding Bridge Bank Group poursuit le renforcement de son positionnement stratégique dans la sous-région ouest-africaine. Pour soutenir cette stratégie et sa dynamique de croissance, sa filiale, Bridge Bank Group Côte d’Ivoire (BBGCI), veut lever 67,5 milliards F CFA sur le marché boursier financier sous régional. Cette levée de fonds se fera à travers son entrée en bourse, matérialisée par l’ouverture de 20% de son capital, soit 67,5 milliards F CFA au grand public de la zone UEMOA.

Ce sont 10 millions d’actions de 6750 F CFA qui sont ainsi ouvertes aux investisseurs de la zone UEMOA. Tous ceux qui souhaitent devenir actionnaire de cette banque ont la période du 20 juillet 2026 au 6 août 2026 pour souscrire à l’opération, auprès de toutes les Sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) de l’espace UEMOA. Le principe de souscription est « premier venu, premier servi ».

La présentation de cette opération au public, des performances de la banque et l’ouverture d’une filiale du Groupe au Burkina Faso en 2027 ont fait l’objet d’une conférence de presse, animée par le directeur général de BBGCI, Ehouman Kassi, entouré de ses proches collaborateurs, le jeudi 16 juillet 2026, à Ouagadougou. Après 20 années d’existence et les performances remarquables de Bridge Bank Côte d’Ivoire, les actionnaires ont estimé que la banque avait atteint la maturité nécessaire pour accéder au marché financier régional. « Cette opération poursuit deux objectifs majeurs.

Le premier est de permettre à l’actionnaire majoritaire de lever des capitaux pour financer l’expansion géographique du Groupe, sa transformation digitale, plus globalement son plan stratégique 2030. Le deuxième objectif est d’ouvrir le capital afin de permettre aux investisseurs ouest-africains de participer à cette aventure qui devrait être une fierté pour la sous-région d’avoir une banque totalement locale qui arrive à concurrencer les banques étrangères », a confié M. Kassi.

Avec un positionnement de banque de niche, focalisée sur les PME, les grandes entreprises, le financement du commerce régional et les particuliers premium, BBGCI est une institution financière dotée de robustes fondamentaux, avec notamment des indicateurs financiers qui témoignent de la solidité et de la résilience de son modèle sur le long terme, a-t-il fait savoir. A titre illustratif, en 2025, la banque a réalisé un résultat net de 27,2 milliards F CFA, en progression de 19% en glissement annuel, pour un Produit Net Bancaire de 68 milliards F CFA en hausse de 15%. Quant à son total bilan, il s’établit à 1427 milliards F CFA en 2025, soit plus de 6 fois la taille de bilan de 219 milliards F CFA enregistrée en 2015. Son résultat a été multiplié par neuf sur la même période.

Six raisons d’investir dans BBGCI

La banque se distingue également par sa rentabilité économique. En effet, avec un taux de rentabilité moyenne sur les cinq dernières années de l’ordre de 28,5%, qui constitue un record historique pour la banque, et un coefficient d’exploitation de 41,8% contre environ 65% en 2016, BBGCI s’illustre parmi les instituteurs bancaires les plus performants de l’espace UEMOA. Pour ses premiers responsables, avec autant d’indicateurs de performances inscrites dans la durée, il y plus qu’une raison de souscrire à cette Offre publique de vente (OPV) pour tirer parti des nombreux avantages qui en découlent. « Bridge Bank Côte d’Ivoire réunit tous les facteurs que recherche un investisseur.

La première raison est rentabilité, illustrée par des ratios d’efficacité opérationnelle très satisfaisants. La deuxième raison est que les performances et les perspectives de croissance sont très intéressantes, avec une progression projetée du produit net bancaire de 17 % et du résultat net de 15 % et qui sont en phase avec l’historique de la banque. L’opération permettra également de créer davantage de valeur grâce à deux leviers importants : la filialisation de Bridge Sénégal qui augmentera la capacité de financement du groupe, et la poursuite de la transformation digitale, dont les retombées sont estimées à 12 milliards F CFA », a fait savoir Myriam Ouattara, directrice générale de la SGI Bridge Securities, arrangeur et de chef de file de l’opération d’introduction en bourse de Bridge Bank Côte d’Ivoire.

A travers cette opération, les investisseurs vont également bénéficier d’une politique de distribution attractive, avec un taux de distribution de dividendes porté de 50% à 65 %, offrant un rendement supérieur à la moyenne du marché bancaire régional. A cela s’ajoute le prix de l’action, fixé à 6 750 F CFA, qui demeure accessible, au regard des performances de la banque. « Pour les investisseurs burkinabè, la raison supplémentaire de souscrire réside dans l’arrivée prochaine de Bridge Bank au Burkina Faso. Acquérir des actions aujourd’hui revient indirectement à accompagner le développement économique du pays », a conclu Mme Ouattara.

Pour le directeur général adjoint chargé du développement commercial de Bridge Group West Africa, Marc Giugni, le choix du Groupe d’ouvrir une filiale de BBGCI au Burkina tient principalement au dynamisme de l’économie burkinabè et aux liens entre les deux pays. « Le choix du Burkina Faso est naturel. Le pays constitue l’une des principales économies de la zone et entretient des relations économiques historiques avec la Côte d’Ivoire. L’intensité des échanges entre les deux pays, tant au niveau des populations que des biens et services, justifie pleinement cette implantation », a-t-il soutenu. La SA2IF est partenaire de cette opération. Pour sa directrice générale adjointe, Colette Ouédraogo, la SGI est pleinement disposée à accompagner les investisseurs qui souhaitent souscrire à cette opération. Elle les a invités à souscrire le plutôt possible pour maximiser leur chance d’être retenus.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com

Sandrine Tassembedo (Stagiaire)