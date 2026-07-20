Farida Tiemtoré : « Ensemble, nous pouvons marquer des buts contre le paludisme »

Blogueuse, présidente de l’association Les Héroïnes du Faso et membre de la Dream Team Zéro Palu FC, Farida Tiemtoré fait partie des jeunes leaders engagés dans la lutte contre le paludisme. Au cours d’un entretien, elle est revenue sur son parcours, les actions qu’elle mène pour sensibiliser les populations et les défis à relever afin de vaincre cette maladie qui continue de faire des victimes au Burkina Faso.

Depuis 2019, Farida Tiemtoré met le numérique au service du développement social. Passionnée par les réseaux sociaux et les technologies de l’information, elle crée, à l’issue d’une formation en développement web, le blog Les Héroïnes du Faso. À travers cette plateforme, elle promeut les initiatives féminines et sensibilise sur des questions relatives à la santé des jeunes filles et des femmes, à leur autonomisation, au leadership féminin ainsi qu’à la participation citoyenne.

Selon elle, le numérique constitue aujourd’hui un puissant levier de sensibilisation et de mobilisation des communautés. « Les réseaux sociaux permettent de toucher davantage de personnes et de diffuser les bons messages », soutient-elle.

Au-delà de son engagement en faveur des droits des femmes, Farida Tiemtoré s’investit activement dans la lutte contre le paludisme. Cet engagement est motivé par son vécu personnel et les conséquences que cette maladie continue d’avoir sur les familles burkinabè.

« J’ai moi-même souffert du paludisme à plusieurs reprises. Malheureusement, certaines personnes perdent encore la vie à cause de cette maladie, alors qu’elle peut être évitée et prévenue », confie-t-elle.

Pour contribuer à inverser cette tendance, la jeune leader mène des actions de sensibilisation auprès des communautés, anime des sessions d’information sur les politiques de santé et participe à des activités de plaidoyer afin d’obtenir davantage de soutien en faveur de la lutte contre le paludisme.

Elle insiste également sur la nécessité de combattre les fausses croyances qui freinent les efforts de prévention. Au cours de ses échanges avec des jeunes, elle dit avoir constaté que certaines personnes pensent encore que dormir sous une moustiquaire rend malade ou que boire de l’eau chaude permet de guérir du paludisme.

« Ces idées reçues exposent les populations aux risques de la maladie. Il est important de les déconstruire à travers une sensibilisation permanente », affirme-t-elle.

Zéro Palu FC, un engagement mondial

Parmi les initiatives dont elle est la plus fière figure son engagement au sein de la campagne mondiale Zéro Palu FC, qui mobilise des acteurs de divers horizons autour de la lutte contre le paludisme en utilisant le football comme vecteur de sensibilisation.

Au sein de cette initiative, Farida Tiemtoré travaille aux côtés de leaders internationaux, de personnalités du monde sportif, de chercheurs, de décideurs et d’acteurs communautaires.

« Nous avons choisi notre camp, celui de sauver des vies et de faire reculer le paludisme », déclare-t-elle.

Pour Farida Tiemtoré, la réussite de cette campagne repose sur une synergie d’actions impliquant les autorités publiques, les partenaires techniques et financiers, les chercheurs, les leaders communautaires, les sportifs ainsi que les populations.

À l’endroit des décideurs, elle plaide pour un renforcement de l’accompagnement des acteurs communautaires, notamment à travers des formations, la mise à disposition de moustiquaires imprégnées et un meilleur financement des initiatives locales.

À l’approche de la saison des pluies, elle invite également les populations à adopter les mesures préventives, notamment l’assainissement du cadre de vie, l’élimination des eaux stagnantes et l’utilisation systématique des moustiquaires imprégnées.

« Seuls, nous ne pourrons pas vaincre le paludisme. C’est ensemble que nous pourrons atteindre l’objectif Zéro Palu d’ici à 2030. J’invite tout le monde à être supporters de Zéro Palu FC », conclut-elle.

Boureima SANGA

bsanga2003@yahoo.fr