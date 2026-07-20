Diplomatie parlementaire: la présidente de l’Union interparlementaire échange avec Ousmane Bougouma

Le Président de l’Assemblée législative du peuple (ALP), Ousmane Bougouma, a reçu, en audience, la Présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, lundi 20 juillet 2026, à Ouagadougou, au sein de l’ALP.

La Présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson est en visite officielle au Burkina pour renforcer la collaboration entre les parlementaires de l’union. A l’occasion, elle a été reçue en audience, par le Président de l’Assemblée législative du peule (ALP), Ousmane Bougouma, lundi 20 juillet 2026, au sein de l’ALP. Dr Ackson a exprimé la solidarité de l’UIP au pays des Hommes intègres dans le combat pour la reconquête du territoire. Elle a salué les efforts réalisés par le Burkina en collaboration avec ses voisins que sont le Mali et le Niger.

Ce, afin que le Burkina retrouve la paix d’antan en permettant la réinstallation des Personnes déplacées internes (PDI) dans leurs villages, a-t-elle ajouté. « En tant qu’institution, je dois dire que l’UIP salue déjà le changement de dénomination de Parlement de transition à Parlement du peuple. C’est une initiative que nous saluons vraiment du fond du cœur. Nous notons également que beaucoup de progrès sont en train d’être faits par le Burkina », a-t-elle déclaré. Dr Ackson a affirmé également que le Parlement burkinabè est très représentatif avec des jeunes, des femmes et les autres couches sociales.

« L’UIP souhaite bien sûr qu’il y ait plus de femmes et de jeunes soient représentés au sein de ce parlement. Ce travail d’accompagnement va permettre au Parlement d’être beaucoup plus efficace en termes des lois qui seront votées, en termes d’écoute qui sera apportée au niveau des différentes populations, pour la prise en compte de leurs diverses préoccupations », a-t-elle affirmé.

Tulia Ackson a été élue présidente de l’UIP, le vendredi 27 octobre 2023, lors de la 147e assemblée de l’UIP à Luanda, en Angola. Cette visite durera une semaine et sera ponctuée par plusieurs rencontres notamment celle avec le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que le gouvernement. Elle ira à la découverte des potentialités touristiques du Burkina à travers la visite du mémorial Thomas-Sankara, du musée national et des gravures sur granit de Laongo, à Ziniaré, dans la région de Oubri.

Soumaïla BONKOUNGOU

Bark-Wendé Sandrine TASSEMBEDO (Stagiaire)