Après avoir proposé un porte-monnaie magique, le marabout disparaît avec la moto de son client

M.H, se présentant comme marabout et guérisseur, a comparu le mardi 16 juin 2026 devant le tribunal correctionnel de Banfora. Il a été poursuivi par le procureur du Faso pour abus de confiance portant sur une moto au préjudice de Y.F. Le prévenu et le plaignant sont tous de Niangoloko. Selon le récit de Y.F, fait à la barre, courant 2026, M.H lui a demandé sa moto pour faire une course. Par précaution, il lui a alors remis l’engin avec ses (…)

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Alpha Sékou BARRY

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