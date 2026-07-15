Complexe hôtelier Entente Burkina Faso: la réalisation du projet au cœur d’une rencontre

Le ministère des Affaires étrangères a accueilli, le mardi 14 juillet 2026, à Ouagadougou, une rencontre de cadrage consacrée au projet d’implantation du complexe hôtelier Entente dans la capitale burkinabè.

Cette séance de travail a réuni une délégation du Conseil de l’Entente, des responsables du ministère des Affaires étrangères ainsi que des représentants des départements ministériels concernés par la mise en œuvre du projet. Les travaux ont été dirigés par le directeur des organisations sous régionales et africaines, le camarade, Alban Yameogo, représentant la directrice générale de l’intégration africaine. Dans son mot introductif, le camarade, Alban Yameogo a salué cette initiative et réaffirmé l’intérêt du Burkina Faso pour les projets structurants dans le cadre de la coopération avec le Conseil de l’Entente. Prenant ensuite la parole, la cheffe de mission du Conseil de l’Entente, Salimata Barro, a relevé l’intérêt stratégique du projet de complexe hôtelier Entente. Elle a souligné que cette infrastructure contribuera non seulement au renforcement des capacités d’accueil pour les rencontres nationales et internationales, mais également à la promotion de l’intégration sous régionale et à l’attractivité économique des Etats membres du Conseil de l’Entente.

Les échanges de cette rencontre ont principalement porté sur la restitution des résultats de l’étude de pré-faisabilité réalisée dans le cadre du projet. Les informations fournies par le cabinet d’étude ont permis d’apprécier les conditions techniques, économiques et institutionnelles nécessaires à la réalisation de cette infrastructure hôtelière d’envergure. Les participants ont également abordé les perspectives de mise en œuvre du projet, et formulé des observations et des recommandations pour une bonne évolution du processus. Le complexe hôtelier Entente qui devra s’ériger dans le quartier Ouaga 2000, se veut un établissement de haut standing développé en partenariat avec des investisseurs privés. Sa réalisation devrait contribuer à renforcer l’offre d’infrastructures hôtelières du Burkina Faso, à soutenir les investissements et à créer des opportunités d’emplois au profit des populations.

DCRP/MAE