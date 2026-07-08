Tournoi maracana SONAR et partenaires : les conseillers SONAR règnent sur la Xe édition

Le tournoi maracana SONAR et partenaires a célébré, le 3 juillet dernier, à Ouagadougou, sa Xe édition dans une ambiance festive et fraternelle. Au terme d’une finale parfaitement maîtrisée, les conseillers SONAR ont largement dominé la Banque postale (4-1) pour conserver leur titre. Une victoire qui récompense la régularité et la solidité d’une équipe qui s’est montrée impériale tout au long de la compétition.

Dix ans déjà que le tournoi maracana SONAR et partenaires rassemble les collaborateurs et partenaires de la Société nationale d’assurance et de réassurance (SONAR) autour des valeurs de fraternité, de solidarité et de dépassement de soi. Pour cette édition 2026, disputée sur le terrain maracana de la Zone d’activités diverses (ZAD) de Ouagadougou, les organisateurs ont une nouvelle fois réussi leur pari en offrant un cadre de compétition où performance sportive et convivialité se côtoient. Inscrit parmi les temps forts des 72 heures des conseillers SONAR, le tournoi a réuni six équipes représentant les principaux partenaires de l’entreprise que sont Orange Burkina, COFINA, BF1, la RTB, la Banque postale et les conseillers SONAR.

Pendant trois jours, les rencontres se sont succédé dans une ambiance chaleureuse, sous les encouragements de nombreux supporters venus soutenir leurs équipes. Après les matchs de poules, quatre équipes se sont hissées dans le dernier carré. Ce sont la RTB, COFINA, la Banque postale et les conseillers SONAR. La première demi-finale a vu les champions en titre imposer leur rythme face à la RTB. Solides défensivement et efficaces offensivement, les conseillers SONAR se sont imposés 2 buts à 0, validant leur billet pour la finale. Dans la seconde demi-finale, la Banque postale a dû batailler jusqu’au bout pour venir à bout de COFINA. Grâce à une courte mais précieuse victoire (1-0), elle obtenait le droit de défier le tenant du titre dans une finale très attendue.

Une finale maîtrisée de bout en bout

Face à une équipe de la Banque postale ambitieuse, les conseillers SONAR ont rapidement montré qu’ils n’avaient aucune intention de céder leur couronne. Dès les premières minutes, ils ont pris le contrôle du jeu en imposant un pressing constant et une bonne circulation du ballon. Cette domination s’est concrétisée par une ouverture du score, suivie quelques instants plus tard d’un deuxième but. Alors que la rencontre semblait à sens unique, la Banque postale est parvenue à réduire l’écart juste avant la pause, relançant momentanément le suspense. Mais au retour des vestiaires, les champions ont définitivement fait parler leur expérience.

Plus réalistes et mieux organisés, ils ont inscrit deux nouveaux buts en seconde période, scellant une victoire éclatante (4-1). Un succès sans contestation qui leur permet de conserver leur trophée et de confirmer leur statut de référence dans cette compétition. Pour le capitaine des conseillers SONAR, Patrice Ouédraogo, cette victoire est avant tout celle d’un groupe soudé. « Nous avons joué des équipes de bon niveau durant tout le tournoi. En finale, c’était également difficile jusqu’en seconde période où nous avons réussi à faire la différence. Notre force, c’est d’avoir une équipe compétitive et très solidaire », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Des propos qui illustrent parfaitement la philosophie de cette équipe, capable d’allier expérience, solidarité et efficacité dans les moments décisifs.

Le fair-play au cœur de la compétition

Au-delà des résultats sportifs, les organisateurs ont insisté sur les valeurs qui fondent ce tournoi depuis sa création. Le Directeur général adjoint de SONAR Vie, Abdou Hassine Salia, a salué l’engagement des équipes participantes ainsi que le climat de respect qui a régné tout au long de la compétition. « Ce sont des moments de convivialité, de partage, de fraternité et de franche collaboration entre la SONAR et ses partenaires », a-t-il affirmé, se réjouissant du succès de cette 10e édition. Grâce à leur victoire, les conseillers SONAR repartent avec le trophée de champion ainsi qu’une enveloppe de 200 000 F CFA. La Banque postale, finaliste malheureuse, reçoit une prime de 150 000 F CFA.

Dans la petite finale, la RTB a pris le meilleur sur COFINA (2-1) pour s’adjuger la troisième place et une récompense de 75 000 F CFA. Lancé le 2 juillet, le programme des 72 heures des conseillers SONAR s’est achevé le 4 juillet 2026. Au-delà du tournoi de maracana, plusieurs activités étaient prévues afin de renforcer les liens entre les conseillers, la direction et les partenaires. Parmi les temps forts figuraient notamment la nuit des conseillers SONAR, un cadre de reconnaissance et de célébration, ainsi qu’une action citoyenne marquée par un don au profit de Faso Mêbo. Cette 10e édition confirme ainsi que le tournoi maracana SONAR et partenaires est bien plus qu’une simple compétition sportive. Il constitue désormais un véritable rendez-vous de cohésion, de partage et de renforcement des relations professionnelles, où la victoire se construit autant sur le terrain que dans les valeurs qu’elle véhicule.

Ollo Aimé Césaire HIEN