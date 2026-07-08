Opération « Wibga 2 » : 1 798 personnes interpellées et 27 armes saisies

Le ministère de la Sécurité a officiellement lancé l’opération « Wibga 3 », mercredi 8 juillet 2026 à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse. Le bilan de l’opération « Wibga 2 » a été présenté également au cours de cette rencontre.

Le ministère de la Sécurité franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de lutte contre l’insécurité, avec le lancement officiel de l’opération « Wibga 3 ». Au cours d’une conférence de presse animée le mercredi 8 juillet 2026 à Ouagadougou, les premiers responsables du département ont présenté les objectifs de cette nouvelle phase, ainsi que les résultats enregistrés par l’opération « Wibga 2 ».

Le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamoudou Sana, a indiqué que l’opération « Wibga 3 » vise à maintenir une pression opérationnelle constante sur les réseaux criminels, consolider les acquis des précédentes opérations et renforcer durablement le sentiment de sécurité des populations. Elle va se poursuivre jusqu’à nouvel ordre. Selon lui, Wibga 3 s’articule autour de deux principaux axes. Le premier concerne les actions de prévention.

Dans ce cadre, l’opération prévoit, notamment, l’intensification des patrouilles pédestres et motorisées, le renforcement des contrôles routiers, d’identité et de documents administratifs, la sécurisation des lieux publics, ainsi que le développement du renseignement de proximité. Le second axe de Wibga 3 est consacré aux actions de répression. Il portera sur la poursuite des opérations d’interpellation des auteurs d’infractions, la saisie et la confiscation des produits et matériels illicites, ainsi que le démantèlement des réseaux criminels.

Des résultats jugés satisfaisants

Le ministre de la Sécurité a invité les Burkinabè à demeurer pleinement engagés aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS). « La vigilance citoyenne, le signalement des comportements suspects, ainsi que le respect des dispositions sécuritaires demeurent des leviers essentiels de notre action commune », a-t-il déclaré. Pour ce qui concerne les résultats de la précédente opération, Mahamoudou Sana a estimé que « Wibga 2 » démontre que la collaboration entre les populations et les FDS permet d’obtenir des résultats concrets dans la lutte contre le terrorisme, la fraude et les autres formes de criminalité.

Le conseiller technique du ministère de la Sécurité, l’Officier Hatto Sia, a indiqué que 36 810 agents des Forces de sécurité intérieure ont été mobilisés entre le 28 avril et le 22 juin 2026 sur l’ensemble du territoire national. Selon lui, les différentes interventions ont permis l’interpellation de 1 798 personnes, la saisie de 7 075 engins et le recouvrement de 140 572 602 F CFA, au titre des amendes forfaitaires.

Il a poursuivi que les FDS ont également retiré des circuits criminels 27 armes à feu, 114 cartouches, 207 bâtons d’explosifs et 2 289,215 kg de drogues et de stupéfiants, entre autres. Pour l’Officier Hatto Sia, ces résultats témoignent de l’efficacité du dispositif opérationnel mis en place et de la pertinence d’une approche fondée sur la coordination des actions et la collaboration des populations.

Soumaïla BONKOUNGOU

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)