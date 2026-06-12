Palais des Sports Ouaga 2000: un nouveau parquet pour accompagner les ambitions du sport burkinabè

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a inauguré, jeudi 11 juin 2026 à Ouagadougou, le nouveau parquet du palais des Sports Ouaga 2000. Réalisée grâce à un financement du Fonds d’appui au sport et à la presse privée (FASPP) « Wassa Bondo », cette infrastructure moderne vise à améliorer les conditions de pratique des sports de salle et à renforcer le rayonnement du Burkina Faso sur la scène sportive internationale.

Le palais des Sports Ouaga 2000 franchit une nouvelle étape dans sa modernisation. Après plusieurs mois de travaux, l’infrastructure dispose désormais d’un parquet homologué répondant aux standards exigés pour l’organisation de compétitions nationales et internationales. La cérémonie d’inauguration, hier 11 juin, a réuni les autorités administratives et sportives, des responsables de fédérations ainsi que de nombreux acteurs du mouvement sportif burkinabè. Selon les responsables du projet, le nouveau plancher sportif couvre une superficie de 2 241 mètres carrés. Conçu en bambou densifié multicouche, il est destiné à accueillir diverses disciplines de salle, notamment le basketball, le handball, le volleyball, le futsal et le badminton. Outre les compétitions sportives, l’infrastructure pourra également servir à l’organisation d’activités éducatives, culturelles et citoyennes.

Présidant la cérémonie, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum, a souligné l’importance stratégique du sport dans la dynamique de développement du pays. Pour elle, l’investissement dans les infrastructures sportives constitue un levier essentiel pour l’encadrement de la jeunesse et la promotion de l’excellence sportive. « Investir dans le sport, c’est investir dans la jeunesse. Investir dans les infrastructures sportives, c’est préparer l’avenir », a-t-elle déclaré, rappelant la volonté du gouvernement de doter le Burkina Faso d’équipements modernes et adaptés aux exigences du sport contemporain. La première responsable du département en charge des sports a également indiqué que cette réalisation s’inscrit dans la vision des autorités à créer un environnement favorable à l’émergence d’athlètes capables de défendre les couleurs nationales sur les scènes africaine et mondiale.

Un investissement de plus de 211 millions FCFA

Le coût de réalisation du nouveau parquet s’élève à 211 201 061 FCFA TTC. Le financement a été assuré par le Fonds d’appui au sport et à la presse privée « Wassa Bondo ». A ce montant s’ajoute une contribution technique et matérielle de l’entreprise AFRIKBTP et Logistique, estimée à 16 876 235 FCFA, destinée notamment aux travaux complémentaires nécessaires à l’homologation de la salle. La directrice générale du Fonds Wassa Bondo, Ida Ouédraogo, a rappelé que ce projet répond à la nécessité de maintenir le palais des Sports aux standards requis pour les disciplines de salle. « Avec le temps et l’intensité de son utilisation, l’ancien parquet ne permettait plus d’offrir aux athlètes des conditions optimales d’entraînement et de compétition », a-t-elle expliqué. Selon elle, les travaux ont été exécutés dans un délai de 90 jours et traduisent l’engagement des autorités à faire du sport un véritable facteur de développement et d’épanouissement de la jeunesse.

Mme Ouédraogo a également rendu hommage à son prédécesseur, le commandant Karim Souabou, pour les initiatives entreprises dans la phase de conception du projet. Elle a enfin invité les utilisateurs à veiller à l’entretien de l’infrastructure afin d’en garantir la durabilité. Les responsables du sport burkinabè fondent de grands espoirs sur cette nouvelle infrastructure. Grâce à ses caractéristiques techniques, le parquet offre une meilleure absorption des chocs, une résistance accrue à l’humidité ainsi qu’une durabilité adaptée aux conditions climatiques sahéliennes. Les bénéfices attendus sont multiples. Les autorités évoquent notamment une amélioration des performances sportives, une réduction des risques de blessures et un accroissement de l’attractivité du Burkina Faso pour l’accueil de compétitions sous régionales et internationales. Pour la ministre en charge des sports, les infrastructures de qualité constituent un complément indispensable au talent des athlètes. Elle a exprimé le souhait que ce nouvel équipement contribue à l’éclosion de futurs champions capables de porter haut les couleurs nationales.

La cérémonie a été ponctuée par plusieurs rencontres d’exhibition destinées à mettre en valeur les qualités du nouveau revêtement sportif. Trois disciplines étaient à l’honneur : le basketball, le volleyball et le handball. Les spectateurs ont d’abord assisté à des démonstrations impliquant les catégories juniors avant de suivre des oppositions entre vétérans. Ces rencontres ont permis de tester les performances du nouveau parquet dans différentes conditions de jeu tout en offrant un spectacle apprécié du public présent.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO