Séjour de la présidente de l’Union interparlementaire : Tulia Ackson découvre Laongo et le savoir-faire des artisanes

En séjour au Burkina Faso, la Présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson a visité, le jeudi 23 juillet 2026, le site de sculpture sur granite de Laongo dans la région de Oubri. Plus tard dans l’après-midi, elle est allée encourager les femmes de l’Unité artisanale de production Godé (UAP Godé) dans le quartier Kamsonghin de Ouagadougou.

La Présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson est en visite officielle au Burkina Faso du 19 au 25 juillet 2026. Hier jeudi 23 juillet, elle a mis à profit son séjour pour se rendre dans la région de Oubri sur le site de sculpture sur granite de Laongo. Elle a été accueillie sur les lieux par le Président de l’Assemblée législative du peuple (ALT), Ousmane Bougouma, accompagné du secrétaire général du ministère en charge du tourisme, Fidèle Tamini.

A l’issue de la visite guidée, le Président Ousmane Bougouma a rappelé que ce site est un patrimoine culturel exceptionnel du Burkina. « Nous sommes venus dans le cadre de la quatrième édition de la grande saison du tourisme interne. Cette année, cette grande édition porte sur le thème de la valorisation du patrimoine culturel et du développement local. Mme la Présidente de l’UIP étant en visite d’amitié et de travail, nous avons jugé bon de la faire découvrir un pan important de notre patrimoine culturel », a-t-il justifié.

Le Burkina est une destination à ne pas manquer

Il s’agit, selon lui, de montrer que le pays dispose d’un riche patrimoine culturel qu’il faut valoriser et surtout dire que le Burkina est une destination à ne pas manquer. « L’ALP en venant ici, a pour objectif de soutenir le ministère en charge du tourisme dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel, du développement de l’économie touristique », a-t-il rassuré. Il a enfin invité les Burkinabè à découvrir le patrimoine culturel en allant sur les sites touristiques. « Parce qu’on ne peut être patriote que lorsque l’on connaît véritablement son propre pays. Et notre pays s’exprime à travers sa culture, à travers son art », a-t-il estimé. Et, la Présidente de l’UIP d’apprécier la richesse que le site de Laongo montre en termes de l’histoire du Burkina.

« On nous a raconté à travers les œuvres, comment les gens vivaient, comment les femmes étaient traitées, comment les femmes sont traitées aujourd’hui, et l’avenir de ces femmes », a-t-elle laissé entendre. Dans l’après-midi, la Présidente de l’UIP, Tulia Ackson s’est rendue dans le quartier Kamsonghin à Ouagadougou pour encourager les femmes qui travaillent dans l’unité artisanale de production Godé (UAP Godé) créé en 1987 par Thomas Sankara.

Elle œuvre dans la production et la commercialisation du Faso Dan Fani. L’unité est sous la tutelle du ministère de la Famille et de la Solidarité. Selon sa responsable, Patricia Traoré, le centre participe à améliorer les conditions de vie des femmes qui y travaillent. Elle a traduit ses remerciements à la présidente pour le choix porté sur le centre. « Nous sommes honorés et fières de cette visite », a-t-elle dit. C’est également une présidente de l’UIP qui est sortie impressionner du centre. « C’est un centre qui aide les femmes à se rendre utiles pour leur pays, mais aussi pour elles-mêmes et leurs familles. Même avec des enfants au dos, certaines femmes montrent qu’elles peuvent travailler », a-t-elle apprécié.

Adama SEDGO