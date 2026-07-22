Amélioration de la qualité de vie dans l’UMOA: La BCEAO pousse sur le levier de l’inclusion financière

Par
BS. Sidwaya
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 Au second jour de l’atelier organisé par la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest au profit des journalistes de l’UMOA, les actions pour promouvoir l’inclusion et l’éducation financières et les efforts pour vulgariser davantage les systèmes de paiement ont été présentés aux participants

Bien que ne figurant pas parmi les 5 piliers de sa mission, la promotion de l’inclusion financière est devenue un des grands chantiers de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO), afin de faciliter la vie des populations. Ce constat  a été fait  par le directeur de l’inclusion financière et  de la microfinance, Assa Sangaré,  au cours d’une session  de formation  au profit des journalistes  le 21 juillet 2026 à Dakar au Sénégal. Elle a expliqué que l’inclusion  financière est un enjeu majeur de développement économique et social, en ce sens qu’elle améliore le financement des activités productives, stimule  l’investissement, la croissance économique  et la création d’emplois.   En termes de résultats, cet investissement de la Banque centrale aux coté des Etats membres se traduit par une hausse du taux d’inclusion financière qui est passé de 41% en 2015 à 76 % en 2025. Sur la même période, au Burkina Faso, il a fait un bond de 41% à 81,8%.  Assa Sangaré a expliqué que  cette situation s’explique par  l’explosion de l’usage du mobile money avec 16 milliards de transactions enregistrés en 2025.

Le directeur de l’inclusion financière et de la microfinance, Assa Sangaré : « la monnaie électronique est l’un des éléments clé de l’inclusion financière dans la zone UEMOA ».

Néanmoins, pour  relever les défis  persistants, tels que le renforcement de la protection des consommateurs  de services financiers  et  l’éducation financière, la Banque centrale  a adopté  la stratégie régionale de l’inclusion financière, couvrant  la période 2025-2030 et  un  programme  régional d’éducation financière depuis 2020.

Bientôt la fin du casse-tête des transactions de pays à pays

La stratégie régionale d’inclusion financière ambitionne de conduire au moins 90 % de la population adulte dans l’espace UEMOA à utiliser des services financiers adaptés à leurs besoins.  Le programme régional d’éducation  vise à  informer 192 millions de personnes,  sur les opportunités   des services financiers.

Le directeur chargé de systèmes de moyens de paiement, Massi Lawson, a annoncé que PI-SPI UEMOA va offrir un système de paiement numérique adapté aux besoins des populations.

Pour mettre fin  au casse-tête des consommateurs lié aux   transferts d’argent  entre  pays,  entre des opérateurs différents ainsi que la circulation du cash, la Banque centrale  conduit, depuis 1999, différentes réformes.  L’information a été donnée par le  directeur des systèmes et moyens de paiement, Massi Lawson.  C’est ainsi que  désormais, en cas de virement bancaire depuis l’un des pays de  l’Union,  le destinataire peut toucher son chèque en deux jours,  grâce au  système  interbancaire de compensation  automatisé  dans l’UEMOA (SICA-UEMAO), au lieu de 45 jours auparavant. Afin de faciliter davantage  les transactions pour  ceux qui mènent des activités  dans  d’autres pays  de la zone, ou ont de la famille  dans d’autres pays ou simplement veulent faire des achats lors d’un voyage, la BECEAO a développé la plateforme interopérable du système de  paiement instantané dans l’UEMOA (PI –SPI UEMOA). Lorsque tous les  acteurs  y seront connectés,  les citoyens de huit pays  pourront  acheter,  vendre, transférer de l’argent dans  les différents pays  en temps réel  sans  aucune difficulté. La date butoir fixé aux acteurs pour se connecter à PI-SPI UEMOA est le 30 septembre 2026.   Au Burkina Faso,  la plupart  des banques  et Orange money Burkina Faso offrent déjà ce service.

 Nadège YE

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