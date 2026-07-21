Traitement de l’information internationale au quotidien Sidwaya : La rubrique « Mercure » décryptée par l’étudiante Abibata Kara

L’étudiante, Abibata Kara, de l’Institut panafricain d’étude et de recherche sur les médias, l’information et la communication (IPERMIC), a soutenu sa licence en journalisme sur le thème : « Analyse du traitement de l’information par la rubrique, Mercure du quotidien Sidwaya, de juin 2024 à mai 2025 », vendredi 17 juillet 2026, à l’université Joseph-Ki-Zerbo.

Le traitement de l’information internationale au quotidien Sidwaya a été un sujet de prédilection lors des soutenances à l’université Joseph-Ki-Zerbo. En effet, après trois années de formation en sciences de l’information et de la communication, Abibata Kara, étudiante en fin d’études, niveau licence, à l’iInstitut panafricain d’étude et de recherche sur les médias l’Information et la communication (IPERMIC), a soutenu son mémoire sur le thème : « Analyse du traitement de l’information par la rubrique, Mercure du quotidien Sidwaya, de juin 2024 à mai 2025 », vendredi 17 juillet 2026.

L’objectif de cette étude, selon Abibata Kara, était de comprendre les logiques qui président au choix et à la présentation des informations publiées au cours de la période étudiée, dans un contexte marqué par de nombreux enjeux géopolitiques et d’analyser le traitement de l’information, les choix éditoriaux qui sous-tendent le traitement de l’information par la rubrique « Mercure » de Sidwaya. Elle est partie de l’hypothèse selon laquelle, le traitement de l’actualité internationale dans la rubrique « Mercure » repose sur des dépêches d’agences de presse et est influencé par des critères de sélection et de hiérarchisation liés à l’intérêt national et aux orientations éditoriales.

A l’issue d’une analyse de 49 articles de la rubrique « Mercure », elle est parvenue à montrer que la rubrique accorde une place importante à l’information internationale avec une prédominance des questions politiques et géopolitiques, ajoutant qu’elle traite plus les informations sur l’Afrique et la sous-région ouest-africaine. Pour plus d’impacts, l’étudiante a suggéré le renforcement des capacités des journalistes qui animent la rubrique en matière de géopolitique. Après la présentation des résultats de son travail, devant un jury présidé par le directeur de l’IPERMIC, Dr Lassina Kaboré, l’impétrante a obtenu la mention « Bien » avec une note de 15/20.

« C’est un véritable soulagement. Après trois années de formation à l’IPERMIC et une année consacrée à ce mémoire, je suis heureuse d’aboutir à ce résultat », a-t-elle confié, expliquant que le choix du thème est né d’une interrogation suscitée par ses lectures de la rubrique « Mercure ». Pour le directeur de mémoire, le Dr Régis Balima, cette recherche se distingue par son caractère innovant. Selon lui, l’impétrante a porté son regard sur une rubrique souvent peu étudiée. Ce qui a permis, selon lui, de mettre en évidence les pays les plus médiatisés ainsi que les critères susceptibles d’influencer leur couverture.

Le directeur de mémoire a estimé que les recommandations formulées dans le document pourraient contribuer à enrichir la réflexion sur les pratiques éditoriales et sur les critères de traitement de l’information internationale. Désormais titulaire d’une licence en sciences de l’information et de la communication, Abibata Kara nourrit l’ambition d’intégrer une rédaction afin de mettre en pratique les compétences acquises au cours de sa formation et de poursuivre son engagement dans le métier de journaliste.

Abdoulaye BALBONE

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)