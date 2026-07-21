Mise en œuvre  des politiques  monétaire et économique: La BCEAO  présente ses actions

Par
BS. Sidwaya
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La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest organise   un séminaire à l’intention des journalistes économiques de l’Union monétaire ouest africaine, les 20 et 21 juillet 2026, à Dakar au Sénégal.

16 journalistes originaires des huit pays membres de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) participent à un séminaire organisé par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) les 20 et 21 juillet à Dakar au Sénégal.  A l’entame de la rencontre le secrétaire général de la BCEAO, Habib Thiam, représentant  le gouverneur,  a indiqué  que le séminaire,  deuxième du genre après  celui  de 2023, traduit la volonté  de  la Banque centrale  de renforcer le dialogue et d’établir un cadre d’échanges fructueux et pérenne avec les médias de l’Union.  Il a souligné que la BCEAO dans  son plan stratégique 2025-2027 a adopté une nouvelle vision. Il s’agit d’être une Banque centrale innovante et résiliente au service  des populations et du développement durable des économies de l’Union. Pour lui, la concrétisation de cette vision  s’accompagne d’une approche de communication davantage fondée sur la proactivité  et la proximité. « l’objectif  étant de mieux  faire connaitre les missions de la Banque centrale, d’expliquer  ses décisions  et de favoriser  une meilleure compréhension  des enjeux économiques  monétaires et  financiers qui touchent  directement  nos concitoyens », a insisté  le secrétaire général de la BCEAO.

Le secrétaire général de la BCEAO, Habib Thiam, représentant le gouverneur (milieu) a lancé les travaux du séminaire des journalistes des Etats membres de l’UMOA.

La première communication présentée par le directeur adjoint de la communication, Sybille Hounsa,  a abordé les missions et  l’organisation  de la Banque  centrale.  Il en ressort  que  la BCEAO conduit la politique monétaire commune aux huit Etats membres que sont  le Benin,  le Burkina,  la Côte d’Ivoire  la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.  Elle veille  également à la stabilité du système bancaire et financier de l’UMOA, la promotion du bon fonctionnement, la supervision et la sécurité  du système de paiement dans l’Union. La gestion des réserves officielles de change des Etats  membres fait partie des  missions principales de la BCEAO. Sybille  Hounsa a  rappelé que l’UMOA est fondée sur la reconnaissance  d’une même unité monétaire, le Franc de la communauté financière africaine (FCFA). Elle  est plus vielle que l’Union économique  et  monétaire ouest africaine (UEMOA) qui  vient  élargir son  mandat  au développement et  l’intégration économique des Etats membres.

La politique monétaire, le garant de la  stabilité des prix

La deuxième  présentation assurée par  le directeur de la politique monétaire, Joseph Saturnin  Sagnon, a permis  de comprendre que la politique monétaire loin d’être  un  notion abstraite, impacte  la vie quotidienne  des populations par son activité sur les prix  et  l’activité économique. « L’objectif principal de la politique  monétaire est d’assurer  la stabilité des prix  à travers principalement les taux directeurs», a-t-il expliqué.  Pour Joseph Saturnin Sagnon,  la stabilité des prix permet, entre autres, de  contenir l’inflation c’est-à-dire le taux d’augmentation des prix des produits sur les marchés et  ainsi d’éviter   la survenue des émeutes de la faim  dans les pays de  l’UMOA. Elle  favorise  une meilleure  planification  des investissements et la croissance économique. « La BCEAO, après avoir baisser ses taux directeurs à 2%  suite à  la crise  COVID jusqu’en 2022 a fait l’option de  les maintenir à 3% depuis mars 2023, en raison  des incertitudes liés  au conflit au moyen orient  et  l’observation des effets d’assouplissements de mars 2026 »,a-t-il poursuivi.

Pour le directeur chargé de la politique monétaire, Joseph Saturnin Sagnon : « la maitrise de l’inflation est la meilleure contribution de la politique monétaire peut apporter aux objectifs de la politique économique ».

Le directeur de la stabilité  financière, Banassi Ouattara, a informé que  le concept de  stabilité financière est assez récent et a vu le jour  suite à la crise de subprimes. « La stabilité  financière peut être définie  comme une situation  dans laquelle le système financier   est  capable  de résister aux chocs et de corriger  les déséquilibres financiers. Elle prend donc en compte l’ensemble des acteurs   de l’écosystème financier.  Pour  la surveiller, la Banque centrale a mis en place le comité de stabilité financière en 2010 », a-t-il résumé.

Le directeur  des activités  bancaires  et des financements alternatifs , Oumar Konaté a démontré que la Banque centrale  contribue au financement de l’économie  à travers  ses missions de mise en œuvre  de la politique monétaire, le renforcement  de la stabilité du système bancaire  et financier,  ainsi que la diversification  et le développement  du système financier.  Pour lui, ces actions  passent par le financement  des 161 banques et 524 institutions de microcrédit recensées en fin décembre 2025  et  le système désintermédié qui permet aux Etats de lever directement des fonds sur le marché financier régional.  En vue de lever les obstacles au financement des PME, la BCEAO  fait la promotion  d’outils de financement alternatifs tels que  l’affacturage,  le crédit-bail et la finance islamique.

La dernière communication du premier jour a été  livrée par  le directeur  des innovations financières  Gisèle Keny, sur la  digitalisation et  les services financiers numériques. Selon elle,  la digitalisation  dans l’UEMOA cette transformation a conduit à une évolution  significative  de  l’écosystème financier marqué par  la diversification des moyens de paiement , la forte progression  de la monnaie électronique et l’arrivée de nouveaux acteurs  dans la  chaine de valeur des services  financiers numériques. Gisèle Keny a expliqué que la digitalisation présente  des enjeux  importants pour l’ensemble des acteurs  de l’écosystème. Pour  les populations  par exemple les gains portent  sur l’accès  plus facile à une gamme diversifiée de produits  et services financiers adaptés à leurs besoins,  la réduction  des risques et des couts ainsi que la sécurisation  des fonds. « En termes de résultats, en fin 2025 l’Union enregistrait 285millions de comptes de monnaie électronique, dont 92 millions  actifs, 7 millions de points d’acceptation ce qui permettent aux clients  de ne pas se déplacer.  La monnaie électronique a ainsi contribué  à hauteur de 60,3% au taux d’inclusion qui est passé de 67% en 2021 à 76% en 2025 », a illustré Gisèle Keny.  Néanmoins la digitalisation des services financiers  demeurent confrontée à plusieurs défis que la BCEAO s’emploie à relever. Il s’agit, notamment  de l’intensification  des risques de cybercriminalité et de fraude, du fait de  l’absence d’un identifiant  unique  des propriétaires compte de mobile money  et  le faible niveau d’éducation financière et numérique des usagers.

Nadège YE

Depuis Dakar

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