18e édition d’Engagement féminin :  Promotion du leadership de la femme africaine à travers la danse contemporaine

Le Comité de pilotage du programme « Engagement féminin » a lancé les activités de sa 18e édition et dévoilé les locaux du nouveau siège de l’Association artistique développement (Art ’Dev) au cours d’une conférence de presse, samedi 11 juillet 2026, à Ouagadougou.

Encourager les artistes féminines à jouer des rôles majeurs et à exercer leur leadership à travers la culture dans le domaine de la chorégraphie tout en prônant leur autonomisation est l’une des missions du programme Engagement Féminin depuis 18 ans. En effet, pour lancer le programme des activités de la 18e édition du programme, le comité de pilotage a animé une conférence de presse, au cours de laquelle, il a présenté les locaux du nouveau siège de l’association Art’Dev, organisatrice d’Engagement féminin, situé au quartier Gounghin et fait le bilan des 18 ans de l’événement, samedi 11 juillet 2026, à Ouagadougou.

Il a ajouté que la formation sera sanctionnée par des restitutions afin de présenter au public ouagalais, le résultat du travail qui a été réalisé durant le temps de la formation. Comme conférenciers et formateurs, il a, entre autres, cité l’enseignant-chercheur Dr Jacob Yarabatioula, Dr Idrissa Zorom, la comédienne Odile Sankara, le chorégraphe et co-directeur Lacina Coulibaly, la danseuse chorégraphe et interprète Salamata Kobré, l’auteur-dramaturge Sidiki Yougbaré, la danseuse chorégraphe sénégalaise Fatou Cissé.

En termes de bilan des 18 ans d’existence d’Engagement féminin, il a noté que le programme a accueilli 73 danseuses professionnelles issues de plusieurs pays africains. Ainsi ce sont 147 femmes formées venant de plus de 20 pays africains. C’est plus de 60 intervenants, 72 semaines de formation, 25 conférences, panels et rencontres professionnelles, 10 résidences de création qui ont été réalisés. A cela s’ajoute la création du Réseau Engagement Féminin (REF) créé par les anciennes stagiaires. Ce sont aussi des milliers de spectateurs sensibilisés chaque année, des dizaines d’œuvres chorégraphiques créées ou accompagnées, des anciennes bénéficiaires devenues chorégraphes, formatrices et directrices de compagnies.

Il a souligné que la structure a bénéficié du dispositif « accès culture » ayant permis de déployer les activités des 3 dernières années. Comme perspectives, il a mentionné de commun accord avec les autres co-directeurs, de passer la direction d’Engagement Féminin, à la chorégraphe Salamata Kobré pour que la junte féminine soit plus valorisée. Aux questions des journalistes, le présidium a signifié que les spectacles créés dans le cadre des formations, sont diffusés au public. Engagement Féminin, n’est pas seulement en Afrique mais dans les autres continents à travers des collaborations. Les stagiaires sont recrutées par appel à candidatures.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE