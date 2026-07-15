Forum africain sur l’eau : le Président de l’Assemblée législative du peuple au Tchad

Le Président de l’Assemblée législative du peuple (ALP), le camarade Dr Ousmane Bougouma qui a quitté Ouagadougou, le lundi 13 juillet 2026, est arrivé le mardi 14 juillet dans la capitale tchadienne. A son arrivée, il a été accueilli par Ali Kolotou Tchaïmi, Président de l’Assemblée nationale du Tchad, par le camarade colonel Boukaré Zoungrana, ambassadeur du Burkina Faso au Tchad et par le camarade Dr Amadou Dicko, ministre délégué chargé des Ressources animales, présent à N’Djamena dans le cadre du forum africain sur l’eau.

A N’Djamena, le Président de l’Assemblée législative du peuple représentera le President du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, au forum africain sur l’eau, les 15 et 16 juillet 2026, sur le thème : « De la vision à l’action ». A la tribune de cette rencontre continentale, consacrée aux enjeux de l’eau, le Président de l’ALP portera la voix du Burkina Faso sur ce sujet stratégique pour l’ensemble des pays africains, confronté aux effets du changement climatique.

Les crises liées à l’eau dépassent aujourd’hui les frontières nationales et nécessitent des réponses concertées, notamment dans les domaines de la gestion durable des ressources en eau, de la résilience des populations et de l’adaptation aux changements climatiques. Le Forum africain sur l’eau réunira des dirigeants, des experts et des partenaires autour des enjeux liés à la gouvernance de l’eau et à la sécurité hydrique sur le continent, dans un contexte marqué par une pression croissante sur les ressources naturelles en Afrique. Le forum sera également un espace de discussions ciblées entre acteurs des secteurs public et privé afin de transformer les priorités en partenariats et en opportunités, prêtes à l’investissement.

‎En prenant part à ce forum, le Burkina Faso réaffirme son engagement à œuvrer pour un accès universel à l’eau et au renforcement de la collaboration pour accélérer la sécurité hydrique. Le Président de l’Assemblée législative du peuple mettra à profit son séjour en terre tchadienne pour rencontrer nos compatriotes établis au Tchad et accorder des audiences à plusieurs personnalités. Ces échanges s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens de coopération dans divers domaines stratégiques, au service du développement du Burkina Faso.

ALP