Immersion patriotique: des Etalons appelés à se forger un nouvel état d’esprit

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a lancé hier 12 juillet 2026 à Loumbila, l’immersion patriotique de la 2e cohorte des Etalons, toute disciplines confondues. Pendant deux semaines, près de 500 sportifs burkinabè, vont abandonner les terrains de compétition pour se rendre au Centre de formation et de production de Loumbila. Au-delà de l’effort physique, cette immersion vise à renforcer chez ces ambassadeurs du Burkina Faso, les valeurs de discipline, de solidarité, de patriotisme et de responsabilité.

Ils sont habitués aux terrains, aux pistes, aux tatamis ou encore aux rings. Mais pendant deux semaines, les sportifs burkinabè engagés dans la deuxième cohorte de l’immersion patriotique vont découvrir un autre univers : celui de la formation militaire et citoyenne. Une expérience voulue par les plus hautes autorités du pays et portée par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi. Pour le commandant Roger Sawadogo, cette immersion constitue une opportunité pour les athlètes de sortir de leur cadre habituel afin d’acquérir de nouvelles aptitudes.

« L’immersion consiste à quitter son milieu habituel pour venir découvrir une autre réalité afin d’opérer des changements dans sa vision, son comportement et d’acquérir de nouvelles capacités », a-t-il expliqué. Selon lui, les sportifs, tout comme les Forces de défense et de sécurité (FDS) engagés sur le terrain, portent une responsabilité particulière dans la représentation du Burkina Faso. « Lorsqu’ils partent en compétition, c’est un peu comme les FDS qui sont au front avec leurs armes. Leur victoire donne du baume au cœur au peuple burkinabè », a-t-il souligné.

Cette formation doit également permettre aux athlètes de mieux gérer les pressions liées aux compétitions internationales. « Après leur passage ici, ils comprendront davantage comment évoluer en groupe. La solidarité sera renforcée, l’humilité également, et ils seront mieux aguerris pour surmonter les obstacles sur les terrains de compétition », a ajouté le commandant Sawadogo. Durant les deux semaines d’immersion, les appelés seront soumis à plusieurs modules destinés à leur transformation physique, morale et intellectuelle. Le capitaine Daouda Dao, directeur du Centre de formation et de production, précise que le programme repose sur deux grands axes.

Le premier volet concerne la formation militaire avec des enseignements liés à l’armement, l’éducation physique, sportive et militaire ainsi que l’ordre serré, communément appelé « drill ». Le second volet est davantage orienté vers leur carrière sportive avec des modules portant notamment sur la lutte contre le dopage, la responsabilité professionnelle du sportif, la jeunesse et la gestion d’un projet sportif. « Nous sommes toujours dans la poursuite de la vision des plus hautes autorités qui est de contribuer à la transformation physique, morale et intellectuelle des Burkinabè », a indiqué le directeur du centre.

500 sportifs concernés

Pour le conseiller technique du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi chargé des questions sécuritaires, Boniface Dianda, cette initiative répond à une volonté de renforcer les valeurs déjà portées par les sportifs burkinabè. « Il ne s’agit pas de dire que les sportifs n’étaient pas patriotes, mais plutôt de renforcer davantage les valeurs qu’ils portent déjà », a-t-il précisé. Cohésion, dynamisme, vivre-ensemble et patriotisme sont au cœur de cette dé-marche.

Cette deuxième cohorte intervient après celle consacrée aux Etalons dames. Elle concerne environ 500 sportifs issus de différentes disciplines et catégories. Une troisième vague est également annoncée afin de permettre aux athlètes qui n’ont pas pu participer en raison de concours, d’examens ou de compétitions internationales de bénéficier à leur tour de cette expérience. L’équipe nationale A masculine n’échappera pas au programme. « Tous les Etalons passeront par cette immersion », a assuré Boniface Dianda, précisant que la programma- tion de leur passage sera communiqué ultérieurement.

Parmi les appelés figure Baba Ayoub Diarra, journaliste et athlète international de Vovinam Viet Vo Dao. Pour lui, cette immersion représente une occasion de renforcer les valeurs nécessaires à la défense de l’image du Burkina Faso à l’extérieur. « Nous sommes là pour apprendre les valeurs civiques et morales liées au patriotisme, comme le veut le capitaine Ibrahim Traoré : forger des citoyens dignes et intègres », a-t-il déclaré. L’athlète estime que cette expérience permettra aux sportifs de mieux jouer leur rôle d’ambassadeurs. « Nous sortons pour défendre les couleurs du Burkina Faso à l’international. C’est donc une aubaine pour nous d’apprendre ces valeurs aux côtés de ceux-là mêmes qui les enseignent », a-t-il ajouté.

Achille OUEDRAOGO