Le ministre Kargougou aux Forces combattantes de Matiacoali : « Je ne pouvais pas repartir sans vous dire merci »

En marge de son séjour à Matiacoali, le vendredi 10 juillet 2026, le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a tenu à rencontrer les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) du détachement de Matiacoali.

Dans un échange empreint de reconnaissance et de patriotisme, il leur a exprimé toute la gratitude de la Nation pour les sacrifices consentis dans la défense de l’intégrité du territoire et la protection des populations. S’adressant aux forces combattantes, le ministre a souligné qu’il ne pouvait quitter Matiacoali sans aller leur témoigner personnellement sa reconnaissance. « Je ne pouvais pas venir ici, rencontrer les agents de santé et repartir sans m’adresser à vous.

C’est grâce à vous et au gigantesque travail que vous accomplissez que le Goulmou et le Burkina Faso restent debout », a-t-il déclaré. Il a rappelé que les efforts quotidiens des FDS et des VDP permettent aux populations de retrouver progressivement la paix et la sécurité, mais aussi aux services publics, notamment aux structures sanitaires, de poursuivre leur mission au plus près des communautés. Transmettant les encouragements du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre les a exhortés à demeurer unis, solidaires et déterminés.

Il les a également rassurés que le gouvernement poursuivra les efforts visant à améliorer progressivement leurs conditions de vie et de travail. Prenant la parole au nom des Forces combattantes, le chef du détachement de Matiacoali a traduit toute la reconnaissance des FDS de la zone au ministre de la Santé pour cette marque de considération et de soutien. Il a réaffirmé leur détermination à poursuivre le combat avec courage, discipline et patriotisme jusqu’à la victoire finale. Cette rencontre, marquée par un fort esprit de communion, a illustré la reconnaissance du ministère de la Santé envers les Forces combattantes, dont l’engagement quotidien contribue non seulement à la défense de la Patrie, mais aussi au maintien des services sociaux essentiels, notamment l’accès aux soins dans les zones à forts défis sécuritaires.

DCRP /MS