Journalisme et photographie: Achille OUEDRAOGO et Issa COMPAORÉ des Éditions Sidwaya se sont illustrés par leurs œuvres

Par
BH SIDWAYA
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Achille OUEDRAOGO a remporté le 1er Prix de la meilleure œuvre journalistique en presse écrite, édition 2026, organisé par l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) le 4 juillet 2026, récompensant la qualité de son travail dans le journalisme sportif.

1er Prix de la meilleure ouverture journalistique en presse écrite édition 2026. P. Achille Ouédraogo des Éditions Sidwaya.
3 e prix en photo sur les sites et attraits touristiques du Burkina Faso. Remis ce matin à Issa Compaoré à Samandeni

De son côté, Issa COMPAORÉ a décroché le 3e Prix du concours de photographie des sites et attraits touristiques du Burkina Faso. Ces distinctions saluent le professionnalisme et le talent des deux journalistes, chacun dans son domaine d’excellence.

#sidwaya.info

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